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متحف الطفل ينظم حزمة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للطفل

11/22/2023 11:30:15 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل " بدءا من الواحدة من ظهر غد الجمعة 24 نوفمبر مجموعة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للطفل والذي أقرته الأمم المتحدة ليوافق 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاهيتهم.

احتفالية هذا العام يصاحبها الاحتفال باليوم العالمي لمرضي السكري الذى يوافق 14 نوفمبر من كل عام ويعتبر معظم المصابين بالنمط الأول منه من الأطفال والشباب صغار السن ولدعم هؤلاء الأطفال وأسرهم ينظم متحف الطفل لقاء للتثقيف السكري بالتعاون مع
شيماء العدوي مدرب معتمد من الجمعية الأمريكية للسكري ومن الجمعية الدولية لسكري الأطفال والمراهقين ومدرب مضخات إنسولين معتمد.

كما يشارك فى الاحتفالية متحف البريد المصري برئاسة غادة فؤاد مدير عام المتحف بجلسة حكي عن فكرة الطابع واستخدامه في المراسلات وشرح تاريخ الطوابع المصرية منذ عام 1866 حتى وقتنا الحالي وتطبيقه من خلال اللوحة المعلوماتية المهداة من متحف البريد لمتحف الطفل إلي جانب عدد من الورش التفاعلية منها ورشة تعليمية عملية لتنفيذ مجسمات من الجبس ذات رموز مرتبطة
بالبريد
وورشة كيفية إزالة الطابع من على الأظرف القديمة والاحتفـاظ بها بداخل الألبوم المخصص لحفــظ الطوابع ويشمل الاحتفال عرض فني غنائي لكورال الأطفال ذوي القدرات الخاصة التابع لمعهد قيثارة للموسيقى برئاسة الدكتور كرم ملاك.


وتنطلق صباح الأحد القادم الموافق 26 نوفمبر بمقر المتحف احتفالية
بعنوان "رحلة الطفل إلى عالم المخطوط" وذلك بالتعاون بين متحف الطفل و ومعهد المخطوطات العربية حيث قال الدكتور مراد الريفي مدير المعهد أنه تم اختيار شخصية العالم الفيلسوف الفلكي الأندلسي عباس بن فرناس (196-274هـ/810-887م) صاحب أول محاولة في الطيران لعرضها على الأطفال في هذا اليوم ضمن فقرات متعددة، بهدف إشاعة الوعي بينهم حول أهمية التراث العربي وأهمية ما قدمه العلماء العرب في شتى ميادين العلوم النظرية والطبيعية والفيزيائية والكيميائية وعلوم الأرض والفلك والفضاء والأحياء وغيرها.







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