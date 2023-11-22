مؤسسة الشارقة تنظم غدا معرض الكتاب الفني نقطة لقاء

(MENAFN
- Youm7) تنظم مؤسسة الشارق للفنون الدورة السادسة من معرض الكتاب الفني السنوي "نقطة لقاء"، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2023 في بيت عبيد الشامسي التراثي في ساحة الفنون.
ويسعى "نقطة لقاء" لدعم ممارسات النشر المستقلة في المنطقة والعالم، وتقديم تجارب نوعية تشمل المطبوعات الفنية وإنتاجات الناشرين المستقلين والمشاريع الثقافية غير الربحية، إلى جانب أعمال الفنانين والمؤسسات، التي تُعرض ضمن ثلاثة أقسام: دولي، ومختارات، ومحلي.
ويستقطب قسم "دولي" دور نشر فنية ومستقلة من جميع أنحاء العالم لعرض وتوزيع كتبهم خلال المعرض، أما قسم "مختارات" فيقدم مجموعة من الدوريات والمجلات والكتب الفنية والكوميك وكتب الاهتمامات الخاصة التي لا توزعها المكتبات المحلية، فيما يضم قسم "محلي" كتباً من إنتاج مجتمع الفنون المحلي من مؤسسات فنية وثقافية وجاليريهات ودور نشر وهيئات ثقافية حكومية غير ربحية، بالإضافة إلى مجموعة من المطبوعات والتصاوير والمجلات الفنية ومجلات الكوميك والصور الفوتوغرافية والقرطاسية ومطبوعات الشاشة التي أنتجها فنانون مستقلون.
ويتضمن برنامج هذه الدورة مجموعة واسعة من الورش التفاعلية المصممة لجميع الأعمار والتي تقدم مقاربات تجريبية في فن صناعة الكتب، وأساليب تجليدها، وتزيينها، وتصميم أغلفتها، وصناعة مفكرة مصورة شخصية وجلسات قراءة، بالإضافة إلى ذلك يحتضن البرنامج مصادر إبداعية متصلة بفلسطين ورمزية النضالات التحرّرية العالمية، إلى جانب محطة طباعة ريزو بالتعاون مع استوديو "فكرة" للتصميم، ومجموعة من روايات الغرافيك والمانغا من مكتبة "كينوكونيا".
كما يصدر خلال المعرض كتابين جديدين عن مؤسسة الشارقة للفنون، الأول بعنوان «بيت الحرمة» ويقدم قصصاً خيالية حول بيت الحرمة اعتماداً على سلسلة من ورش الكتابة المستوحاة من هذا البيت التراثي المشيّد بالشعاب المرجانية في حي المريجة بالشارقة. أما الثاني فيحمل عنوان «كورنيش» وهو امتداد لسلسة من النسخ السابقة، ويتضمن سرديات وقصص كوميك لفنانين مقيمين في منطقة الخليج، يشاركون إبداعاتهم التي تتناول التراث والخيال العلمي والفانتازيا والميتافيزيقا والأحلام والأساطير.
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