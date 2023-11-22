جهاز التنسيق الحضارى يفتتح معرض العمارة الشعبية.. الأحد

(MENAFN
- Youm7) يستعد
الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، لافتتاح معرض "العمارة الشعبية رؤي ومسيره للمعماري عصام صفي الدين "وذلك بمركز الهناجر يوم الأحد
26 نوفمبر ويستمر المعرض حتى يوم 30
نوفمبر من الشهر نفسه.
ويقام على هامش المعرض ندوة عن "مفهوم العمارة الشعبية وانواعها تناقش الندوة تأثير البيئة علي العماره الشعبية التي تتواجد بها مثل الأقصر وأسوان وسيوة ورشيد، وكيفيه انعكاس التراث الغير مادي
للمجتمع و ثقافته على هذا النوع من العمارة".
وقال صفوت كمال أستاذ الفنون ودراسات المأثورات الشعبية، إن مصر تميزت بثقافات متعددة وحباها الله باقاليم مناخية متنوعة، أدت إلى خلث أنماط من العمارة مختلفة مع ترك بصمات على تلك العمارة من ثقافة هذه المجتمعات وتحت تأثير ممارسات الأنشطة المختلفة ظهر مفهوم العمارة الشعبية، مع رؤى ومسيرة تحليلة للعمارة المصرية نعيش بأيدى المعمارى والمعلم عصام صفى الدين.
وأوضح صفوت كمال: تعد العمارة الشعبية ابداعا بنائيا انشائيا وتشكيليا فهى محصلة لخبرات مكتسبة ومتوارثة.
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