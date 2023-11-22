جهاز التنسيق الحضارى يفتتح معرض العمارة الشعبية.. الأحد

MENAFN - Youm7) يستعدالجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، لافتتاح معرض "العمارة الشعبية رؤي ومسيره للمعماري عصام صفي الدين "وذلك بمركز الهناجر يوم الأحد26 نوفمبر ويستمر المعرض حتى يوم 30نوفمبر من الشهر نفسه.

ويقام على هامش المعرض ندوة عن "مفهوم العمارة الشعبية وانواعها تناقش الندوة تأثير البيئة علي العماره الشعبية التي تتواجد بها مثل الأقصر وأسوان وسيوة ورشيد، وكيفيه انعكاس التراث الغير مادي

للمجتمع و ثقافته على هذا النوع من العمارة".

وقال صفوت كمال أستاذ الفنون ودراسات المأثورات الشعبية، إن مصر تميزت بثقافات متعددة وحباها الله باقاليم مناخية متنوعة، أدت إلى خلث أنماط من العمارة مختلفة مع ترك بصمات على تلك العمارة من ثقافة هذه المجتمعات وتحت تأثير ممارسات الأنشطة المختلفة ظهر مفهوم العمارة الشعبية، مع رؤى ومسيرة تحليلة للعمارة المصرية نعيش بأيدى المعمارى والمعلم عصام صفى الدين.

وأوضح صفوت كمال: تعد العمارة الشعبية ابداعا بنائيا انشائيا وتشكيليا فهى محصلة لخبرات مكتسبة ومتوارثة.