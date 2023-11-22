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Clearfake تهديد إلكتروني جديد لمستخدمى ويندوز وماك .. احذر من سرقة بياناتك

11/22/2023 11:30:11 PM
(MENAFN- Youm7) فى أوائل عام 2023، اكتشف الباحثون تهديدًا إلكترونيًا جديدًا Atomic macOS Stealer (AMOS) وهو برنامج ضار متطور، يستهدف مستخدمي Apple في المقام الأول.



وبمجرد تثبيت البرنامج الضار AMOS على جهاز الضحية، فإنه يتمتع بالقدرة على استخراج المعلومات الحساسة، بما في ذلك كلمات مرور iCloud Keychain وتفاصيل بطاقة الائتمان ومحافظ التشفير والملفات المتنوعة، على الرغم من أن البرامج الضارة كانت تمثل تهديدًا بالفعل، يكشف تقرير جديد أن المتسللين السيبرانيين يقومون الآن بتوصيل AMOS إلى مستخدمي Mac عبر سلسلة تحديث متصفح زائفة يتم تتبعها باسم "ClearFake"، وفقا لتقرير indiatoday .



وفقا لشركة Malwarebytes، وهي شركة أنظمة إنذار للتهديدات السيبرانية، يستخدم المهاجمون السيبرانيون أسلوب ClearFake لتوصيل AMOS إلى مستخدمي Mac ، ويتضمن ClearFake، الذي تمت ملاحظته في البداية في هجمات Windows، توزيع تحديثات مزيفة لمتصفح Safari وChrome من خلال مواقع الويب المخترقة.




ومن خلال استغلال هذه الشبكة المتنامية من مواقع الويب المخترقة، تعمل الجهات الفاعلة في مجال التهديد على توسيع نطاق وصولها، والتقاط بيانات اعتماد تسجيل الدخول والملفات الحساسة للمستخدمين الذين يقومون بتنزيل البرامج الضارة لتحقيق مكاسب مالية فورية أو شن هجمات مستقبلية.



ولكن ما هو بالضبط المزيف الواضح وكيف يتم استخدامه كوسيلة لنشر AMOS؟





حسنًا، يوضح الباحثون أيضًا أن Clear fake هو نوع من التزييف العميق الذي يتم إنشاؤه باستخدام التعلم الآلي لمعالجة أو إنشاء الصور أو مقاطع الفيديو بطريقة تجعلها تبدو كما لو كانت حقيقية، ويمكن القيام بذلك باستخدام تقنيات مثل ربط الصور والتعرف على الوجه وتركيب الصوت، ويمكن استخدام التزييف الواضح لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك نشر معلومات مضللة وإنشاء قصص إخبارية مزيفة وانتحال شخصية الأشخاص.



كيف يقوم ClearFake بتثبيت البرامج الضارة



فى هذه الحالة، يتم استخدام ClearFake لنشر AMOS، وهو نوع من البرامج الضارة التي تسرق المعلومات من ضحاياها، ويقوم المهاجمون بإنشاء مواقع ويب مزيفة لحقن تعليمات برمجية JavaScript ضارة، وبمجرد قيام المستخدم بزيارة موقع الويب هذا، تظهر مطالبات خادعة تحاكي تحديثات المتصفح الشرعية لمتصفح Safari أو Chrome ، وتم تصميم هذه المطالبات بعناية لحث المستخدمين على الضغط وبدء تنزيل البرامج الضارة وتثبيتها.



وعند الضغط على الرابط الخاص بالتحديث المزيف، تتم إعادة توجيه الضحايا المطمئنين إلى موقع ويب يقوم بشكل خفي بتنزيل البرامج الضارة AMOS وتثبيتها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، بمجرد تثبيته يتسلل AMOS خلسة إلى نظام الضحية، ويحصل على وصول غير مصرح به إلى المعلومات الحساسة ، هدفها الأساسي هو سرقة البيانات الحساسة، بما في ذلك كلمات مرور iCloud Keychain وتفاصيل بطاقة الائتمان ومحافظ العملات المشفرة.





وتعد قدرة ClearFake على التكيف مثيرة للقلق حقًا لأنها توسع نطاق وصولها إلى ما هو أبعد من بيئات Windows التقليدية لاستهداف مستخدمي macOS،
ويسلط هذا التحول الضوء على الطبيعة المتطورة لاستراتيجيات الهجمات السيبرانية، مع التأكيد على الحاجة إلى زيادة اليقظة واتخاذ التدابير الاستباقية.



كيف تبقى آمنا



من أجل الحماية من ClearFake والتهديدات المتطورة الأخرى، من المهم اتخاذ تدابير استباقية ومن اهمها :



1 تجنب تنزيل البرامج من مصادر غير موثوقة أو غير معروفة: من الضروري تحديث Safari مباشرة من إعدادات نظام Mac أو Chrome مباشرة من Google تطبيق Chrome.



2 توخي الحذر عند مطالبتك بتجاوز إجراءات حماية macOS GateKeeper
إذا طلب منك أحد التطبيقات تجاوز وسائل الحماية هذه، فيجب أن يرفع علامة حمراء، ويجب على المستخدمين توخي الحذر.



3
تحقق من شرعية المصدر قبل تنزيل تطبيق خارج Mac App Store وتحقق من تاريخ إنشاء موقع الويب للتأكد من شرعيته.



4 الحفاظ على تحديث أنظمة التشغيل والبرامج: يعد هذا أمرًا ضروريًا لضمان تصحيح الثغرات الأمنية وتوافر أحدث ميزات الأمان.












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