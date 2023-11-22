رسائل جوجل بديل واتساب.. تعرف على الإيجابيات والسلبيات

(MENAFN
- Youm7) في الفترة الفاصلة بين اعتماد خدمة RC من قبل شركة آبل، تعمل جوجل على تحديث تطبيق رسائل جوجل لتقديم المزيد من الميزات والوظائف، لجعل التطبيق يظل قادرًا على المنافسة ضد الخيارات الشائعة الأخرى مثل واتساب وسيجنال ومسنجر وغيرها.
وكان تطبيق الرسائل القصيرة الافتراضي لنظام أندرويد قد حصل على إدارة أفضل للرسائل وتخصيص محسّن وتكامل للتذكير، ويقدم التطبيق ميزات مثل القدرة على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمواقع المباشرة والملاحظات الصوتية وما إلى ذلك.
وتبذل جوجل كل جهودها لجعل تطبيق الرسائل بديلاً قابلاً للتطبيق لتطبيق واتساب وتطبيقات المراسلة الفورية الأخرى، لكن ما مدى جودتها مقارنة بالخيارات الأخرى وما هي إيجابيات وسلبيات استخدامها.
إيجابيات استخدام رسالة جوجل كرسالة افتراضية يعد تطبيق رسائل جوجل تطبيقًا افتراضيًا للرسائل النصية القصيرة على معظم هواتف أندرويد ويتم تثبيته مسبقًا أيضًا، لكنه يتعامل مع الأشياء الأساسية - الرسائل القصيرة - مثل تطبيق الرسائل القصيرة العادي على الهواتف.
ولكن مع دعم RCS المدمج، فإن إمكانياته تتجاوز ذلك، وإذا كان لدى المستخدمين تطبيق آخر يدعم RCS، فيمكنهم إرسال واستقبال النصوص الغنية والصور والفيديو وأنواع أخرى من محتوى الوسائط المتعددة على التطبيق، توقف عن الحل وهذه أكبر ميزة للتطبيق.
ومن المعالم الرئيسية الأخرى مجموعة الميزات والتكامل مع تطبيقات جوجل وخدماتها التي تقدمها، على سبيل المثال، يمكنه عرض المحتوى من Drive مباشرة ورسائل البريد الإلكتروني والملاحظات والتذكيرات.
والميزات التي يقدمها بما في ذلك الميزات القادمة، تجعل هذا التطبيق بديلاً جيدًا لتطبيق واتساب وتطبيقات المراسلة الأخرى المتوفرة في السوق.
سلبيات استخدام رسائل جوجل كرسائل افتراضية
تتلقى جميع الرسائل النصية القصيرة من الخدمات ومقدمي خدمات الاتصالات والبنوك وبرامج OTP وغيرها من المواد التسويقية بالإضافة إلى الرسائل من الاصدقاء والعائلة،
تصوير مستوى الإدارة المطلوب لاستخدامه بفعالية كمحرك يومي.
هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن العديد من الأشخاص يستخدمون
رسائل جوجل اعتبارًا من الآن أو أي تطبيق آخر يدعم خدمة RCS مما يجعل استخدامه أمرًا صعبًا بعض الشيء على أساس يومي.
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