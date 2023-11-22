رسائل جوجل بديل واتساب.. تعرف على الإيجابيات والسلبيات

MENAFN - Youm7) في الفترة الفاصلة بين اعتماد خدمة RC من قبل شركة آبل، تعمل جوجل على تحديث تطبيق رسائل جوجل لتقديم المزيد من الميزات والوظائف، لجعل التطبيق يظل قادرًا على المنافسة ضد الخيارات الشائعة الأخرى مثل واتساب وسيجنال ومسنجر وغيرها.وكان تطبيق الرسائل القصيرة الافتراضي لنظام أندرويد قد حصل على إدارة أفضل للرسائل وتخصيص محسّن وتكامل للتذكير، ويقدم التطبيق ميزات مثل القدرة على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمواقع المباشرة والملاحظات الصوتية وما إلى ذلك.وتبذل جوجل كل جهودها لجعل تطبيق الرسائل بديلاً قابلاً للتطبيق لتطبيق واتساب وتطبيقات المراسلة الفورية الأخرى، لكن ما مدى جودتها مقارنة بالخيارات الأخرى وما هي إيجابيات وسلبيات استخدامها.إيجابيات استخدام رسالة جوجل كرسالة افتراضية يعد تطبيق رسائل جوجل تطبيقًا افتراضيًا للرسائل النصية القصيرة على معظم هواتف أندرويد ويتم تثبيته مسبقًا أيضًا، لكنه يتعامل مع الأشياء الأساسية - الرسائل القصيرة - مثل تطبيق الرسائل القصيرة العادي على الهواتف.ولكن مع دعم RCS المدمج، فإن إمكانياته تتجاوز ذلك، وإذا كان لدى المستخدمين تطبيق آخر يدعم RCS، فيمكنهم إرسال واستقبال النصوص الغنية والصور والفيديو وأنواع أخرى من محتوى الوسائط المتعددة على التطبيق، توقف عن الحل وهذه أكبر ميزة للتطبيق.ومن المعالم الرئيسية الأخرى مجموعة الميزات والتكامل مع تطبيقات جوجل وخدماتها التي تقدمها، على سبيل المثال، يمكنه عرض المحتوى من Drive مباشرة ورسائل البريد الإلكتروني والملاحظات والتذكيرات.والميزات التي يقدمها بما في ذلك الميزات القادمة، تجعل هذا التطبيق بديلاً جيدًا لتطبيق واتساب وتطبيقات المراسلة الأخرى المتوفرة في السوق.سلبيات استخدام رسائل جوجل كرسائل افتراضية





تتلقى جميع الرسائل النصية القصيرة من الخدمات ومقدمي خدمات الاتصالات والبنوك وبرامج OTP وغيرها من المواد التسويقية بالإضافة إلى الرسائل من الاصدقاء والعائلة،تصوير مستوى الإدارة المطلوب لاستخدامه بفعالية كمحرك يومي.هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن العديد من الأشخاص يستخدمونرسائل جوجل اعتبارًا من الآن أو أي تطبيق آخر يدعم خدمة RCS مما يجعل استخدامه أمرًا صعبًا بعض الشيء على أساس يومي.