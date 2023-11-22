تعملها إزاي؟.. كيفية تعيين جدول يوميات على Iphone

MENAFN - Youm7) أضافت Apple في iOS 17.2 تطبيق Journal الذي طال انتظاره إلى iPhone، والتى يسمح بتعيين جدول يوميات والحصول على تذكيرات عندما يحين وقت الكتابة، وفقاً لموقع macrumors.

يتيح لك تطبيق Apple's Journal تسجيل أفكارك وأنشطتك اليومية، ودمج البيانات مثل الصور والموسيقى التي تستمع إليها والتدريبات والمزيد، بالإضافة إلى أنه يقترح موضوعات للكتابة عنها.

أعلنت شركة Apple في يونيو 2023 أنها ستجلب تطبيق اليومية الخاص بها إلى iOS 17، وتم التأكيد منذ ذلك الحين على أن التطبيق مضمن في iOS 17.2، وهو متاح حاليًا للتنزيل كإصدار تجريبي.

عند تمكين الميزة، ستتلقى إشعارات مفيدة في الأيام التي اخترتها عندما يحين وقت الكتابة على ‌iPhone‌ الخاص بك، وتوضح لك الخطوات التالية كيفية إعداده في iOS 17.2.

1- افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone‌ الخاص بك.

2- قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على "المجلة".

3- اضغط على جدول دفتر اليومية، ثم قم بالتبديل على مفتاح الجدول إذا لم يكن ممكّنًا بالفعل.

4- اختر وقتًا للكتابة، ثم اضغط على أيام الأسبوع التي تريد أن يتم إعلامك فيها عندما يحين وقت الكتابة.

خيار الجدولة ليس مجرد تذكير، بل يتعلق ببناء عادة، لذا، سواء أكان ذلك إشعارًا تذكيريًا لطيفًا تحتاجه في الصباح أو مطالبة قبل النوم، يمكنك تكييف الميزة مع روتينك الشخصي.