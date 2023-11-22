كيفية جعل صوتك أكثر وضوحًا عند مكالمات Iphone

MENAFN - Youm7) تتضمن أجهزة iPhone من Apple ميزة اتصال يمكنها أن تجعل صوتك أكثر وضوحًا للشخص الذي تتحدث إليه أثناء إجراء مكالمة، حتى عندما تكون في بيئة مزدحمة، يطلق عليه عزل الصوت، وفقاً لموقع macrumors.

في نظام التشغيل iOS 15 والإصدارات الأحدث، تتضمن أبل العديد من الميزات لجعل مؤتمرات الفيديو باستخدام FaceTime



iPhone.

إحدى هذه الميزات، تسمى

Voice Isolation، تسهل على الأشخاص سماع صوتك في مكالمة فيديو، وعلى الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 16.4 الأحدث، فهي تعمل مع المكالمات الهاتفية العادية أيضًا.

عندما تجري مكالمة، يلتقط ميكروفون جهازك عادةً نطاقًا واسعًا من الأصوات في البيئة، ولكن باستخدام ميزة عزل الصوت، يميز التعلم الآلي هذه الأصوات، ويحجب أي ضوضاء محيطة ويعطي الأولوية لصوتك بحيث يأتي بوضوح.

توضح لك الخطوات التالية كيفية تمكين عزل الصوت أثناء مكالمة هاتفية عادية على ‌iPhone‌ XR و‌iPhone‌ XS والموديلات الأحدث من

iPhone‌ :

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1- افتح تطبيق الهاتف وابدأ مكالمة هاتفية صوتية عادية مع شخص ما.

2- بمجرد دخولك في المكالمة، اسحب مركز التحكم للأسفل عن طريق السحب قطريًا من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

3- اضغط على زر وضع الميكروفون في الأعلى.

4- حدد خيار عزل الصوت.

سيتم الآن تنشيط عزل الاختيار، ويمكنك إيقاف تشغيله في أي وقت بمجرد الوصول إلى مركز التحكم مرة أخرى واختيار قياسي.

عندما قدمت شركة Apple ميزة عزل الصوت لـ ‌FaceTime‌، أطلقت أيضًا خيارًا صوتيًا آخر يسمى Wide Spectrum، وهي ميزة تقول الشركة إنها يمكنها التقاط "سيمفونية صوتية كاملة – صوتك وكل شيء من حولك".

بشكل أساسي، يقوم هذا الوضع بإحضار كل صوت إلى مكالمتك، مما يجعله مثاليًا عندما تريد أن يسمع الشخص الآخر كل ما يحدث في المساحة التي تتواجد فيها، حتى وقت كتابة هذا التقرير، لا يتوفر Wide Spectrum في المكالمات الهاتفية العادية، لكن Apple قد توسعه ليشمل تطبيق الهاتف في المستقبل.