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بنك ABC يستضيف اجتماعا افتراضيا للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية

11/22/2023 11:30:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أجرى‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬اجتماعا‭ ‬افتراضيا‭ ‬للمستثمرين‭ ‬لمناقشة‭ ‬الأرباح‭ ‬الفصلية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭. ‬استضاف‭ ‬المكالمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة،‭ ‬صائل‭ ‬الوعري‭ ‬ورئيس‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬للمجموعة،‭ ‬برندون‭ ‬هوبكنز،‭ ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬المصلحة‭.‬

تم‭ ‬استعراض‭ ‬أداء‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬القوي‭ ‬واستراتيجيته‭ ‬المحدثة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانته‭ ‬باعتباره‭ ‬بنك‭ ‬المستقبل‭ ‬الدولي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭: ‬

. تنمية‭ ‬الابتكار‭ ‬لبناء‭ ‬قيمة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬للمساهمين‭ ‬عبر‭ ‬ضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الرقمي‭ ‬المتوفر‭ ‬حصريًا‭ ‬عبر‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬فقط‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬وشركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ (‬ AFS ‭) ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مدفوعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬

. الاستحواذ‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ‭ ‬على‭ ‬بنك‭ ‬بلوم‭ ‬مصر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬الحصة‭ ‬السوقية‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬والتي‭ ‬تمر‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الاندماج‭ ‬والتكامل‭.‬

. النمو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شبكة‭ ‬تواجد‭ ‬المجموعة‭ ‬دولياً،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوز‭ ‬مجموع‭ ‬الأصول‭ ‬40‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البنك،‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬تجاوز‭ ‬حاجز‭ ‬المليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

. موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المحدثة‭ ‬للمجموعة،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬نمو‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬وتحقيق‭ ‬عائد‭ ‬حقوق‭ ‬ملكية‭ ‬أعلى‭ ‬للمساهمين‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬المجموعة‭ ‬التزامها‭ ‬بمراقبة‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬المحفوفة‭ ‬بالتحديات،‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬الأعمال‭ ‬الرئيسية‭ ‬وشبكة‭ ‬وجودها،‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬المصروفات‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتكلفة‭ ‬المخاطر‭ ‬ضمن‭ ‬حدود‭ ‬قابلية‭ ‬البنك‭ ‬للإقدام‭ ‬على‭ ‬المخاطر،‭ ‬لتتأقلم‭ ‬تلك‭ ‬القابلية‭ ‬مع‭ ‬محفظته‭ ‬المتنوعة‭.‬

وقد‭ ‬علق‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬صائل‭ ‬الوعري‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أشهد‭ ‬حضورا‭ ‬ومشاركة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المساهمين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬اليوم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمامهم‭ ‬الكبير‭ ‬باستراتيجية‭ ‬وأداء‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬وبالثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المستثمرين‮»‬‭.‬

قدم‭ ‬الوعري‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬استراتيجية‭ ‬المجموعة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬النمو،‭ ‬والتي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬ركائز‭ ‬رئيسية‭: ‬

. تسريع‭ ‬الأداء‭ ‬الأساسي‭ ‬لصيرفة‭ ‬الجملة‭ ‬والتجزئة‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬وبنك‭ ‬ ABC ‭ ‬البرازيل‭ ‬لخلق‭ ‬قيمة‭ ‬للمساهمين‭ ‬على‭ ‬الأمد‭ ‬القصير‭.‬

. تعزيز‭ ‬الوحدات‭ ‬الرقمية‭ ‬لبناء‭ ‬قيمة‭ ‬للمساهمين‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

. تعزيز‭ ‬النموذج‭ ‬التشغيلي‭ ‬للمجموعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوانب‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬تحسين‭ ‬الفعالية‭ ‬لتنظيمية‭ ‬وتطبيق‭ ‬استراتيجية‭ ‬الاستدامة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬مرنة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسخير‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬أعمال‭ ‬البنك‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬تعمق‭ ‬رئيس‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬للمجموعة‭ ‬هوبكنز‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬القوي‭ ‬للمجموعة‭ ‬للتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬مسلطًا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬التالية‭: ‬

. تحقيق‭ ‬إيرادات‭ ‬قوية‭ ‬بقيمة‭ ‬943‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬نموًا‭ ‬بنسبة‭ ‬19 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭.‬

. تحقيق‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬في‭ ‬الدخل‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬المصروفات‭ ‬بنسبة‭ ‬تبلغ‭ ‬7 % ،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تحسن‭ ‬نسبة‭ ‬التكلفة‭ ‬إلى‭ ‬الدخل‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬54 % ‭ (‬مع‭ ‬استثناء‭ ‬استثمارات‭ ‬الوحدة‭ ‬الرقمية‭).‬

. الزيادة‭ ‬في‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬بنسبة‭ ‬61 % ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬183‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬عائد‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬ملكية‭ ‬بنسبة‭ ‬5 , 9 % ‭ ‬لهذه‭ ‬الفترة،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬2 % ‭ ‬تقريبًا‭.‬

. ميزانية‭ ‬عمومية‭ ‬متينة،‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬نسب‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬وسيولة‭ ‬قوية‭ (‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬13‭.‬7 % ‭ ‬وحقوق‭ ‬الملكية‭ ‬الرئيسية‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬1‭ ‬15 , 4 % ‭ ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬السيولة‭ ‬المستقرة‭ ‬الصافية‭ ‬122 % ‭ ‬ونسبة‭ ‬تغطية‭ ‬السيولة‭ ‬247 % ‭)‬،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬البنك‭. ‬

وقد‭ ‬تمت‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬الأسئلة‭ ‬والاستفسارات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستثمرين‭ ‬حول‭ ‬التوجه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للبنك‭ ‬والإنجازات‭ ‬المالية‭ ‬والطموحات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬واختتم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بنجاح‭.‬

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