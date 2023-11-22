ضمن شراكة بين ((بن هندي)) و((إيروس))..إطلاق شركة EROS BH في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: زينب إسماعيل الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير- محمود بابا
أعلنت مجموعة بن هندي ومجموعة إيروس تأسيس شركة EROS BH CO . WLL في البحرين، التي ستقدم الأجهزة الإلكترونية لـ 4 علامات تجارية مختلفة، تشمل هيتاشي Hitachi وتي سي إل TCL وأريستون Ariston وكروم Krome وريناي Rinnai و UFESA .. .
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أحمد عبدالله بن هندي أن الشركة الجديدة تسعى لاستقطاب علامات تجارية جديدة في المستقبل، في الوقت الذي تخطط لافتتاح معارض ومركز خدمة للأجهزة الإلكترونية. وقال: «التركيز في الوقت الحالي على عمليات التوزيع في أغلب الواجهات التي تعرض الأجهزة الإلكترونية، بما فيها السوبرماركتات والمحلات التجارية».
بدوره، أوضح محمد البدري، المدير العام لمجموعة إيروس: «نحن في غاية الحماس للانطلاق في رحلتنا الجديدة بسوق البحرين جنبًا إلى جنب مع شريكنا، مجموعة بن هندي. إن التزامنا بالتميز بالجودة والابتكار يتواكب مع توقعات المستهلكين البحرينيين، كما إننا نتطلع إلى تجاوز هذه التوقعات».
من طرفه، بين عبد العزيز بن هندي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير مجموعة بن هندي «يسعدنا التعاون مع مجموعة إيروس لتقديم منتجاتها المتميزة وخدماتها الرائعة إلى البحرين. تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتقديم أفضل المنتجات والخدمات وتحقيق أعلى درجات الراحة والرفاهية للمستهلكين البحرينيين». وتعد هذه الشراكة انطلاقة جديدة لمجموعة إيروس، في ضوء توسيع انتشار ها خارج الإمارات العربية المتحدة. وهذه الانطلاقة تؤكد الالتزام العميق لمجموعتي إيروس وبن هندي بتقديم خدمات شاملة ومتكاملة تضمن تقديم أعلى معايير خدمة العملاء، بدءًا من توفير أفضل العلامات التجارية الإلكترونية، ووصولًا إلى تقديم خدمات ما بعد البيع.
تتمتع مجموعة بن هندي، الشريك المحلي المرموق في هذا المشروع، بمكانة متميزة وتاريخ عريق وخبرات واسعة بسوق البحرين، وهذا الانتشار المحلي الواسع والخبرات المتميزة سيلعبان دورًا مهمًا في هذه الشراكة، حيث تهدف مجموعة إيروس إلى توفير منتجات وخدمات عالمية المستوى مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمستهلكين البحرينيين.
تلتزم EROS BH CO . WLL بتقديم منتجات متميزة وخدمات رائعة تفوق التوقعات بسوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في البحرين، مع التركيز على تحقيق الجودة والابتكار لتصبح
EROS BH CO . WLL
الخيار الأمثل والأكثر موثوقية للمستهلكين.
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