ضمن شراكة بين ((بن هندي)) و((إيروس))..إطلاق شركة EROS BH في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬إسماعيل الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00





تصوير‭- ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬





أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬ومجموعة‭ ‬إيروس‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬ EROS ‭ ‬ BH ‭ ‬ CO ‭. ‬ WLL ‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬ستقدم‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لـ‭ ‬4‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬مختلفة،‭ ‬تشمل‭ ‬هيتاشي‭ ‬ Hitachi ‭ ‬وتي‭ ‬سي‭ ‬إل‭ ‬ TCL ‭ ‬وأريستون‭ ‬ Ariston ‭ ‬وكروم‭ ‬ Krome ‭ ‬وريناي Rinnai ‭ ‬و UFESA ‭.. .‬

وأكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬الجديدة‭ ‬تسعى‭ ‬لاستقطاب‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تخطط‭ ‬لافتتاح‭ ‬معارض‭ ‬ومركز‭ ‬خدمة‭ ‬للأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬التركيز‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬التوزيع‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الواجهات‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬السوبرماركتات‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أوضح‭ ‬محمد‭ ‬البدري،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمجموعة‭ ‬إيروس‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الحماس‭ ‬للانطلاق‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬الجديدة‭ ‬بسوق‭ ‬البحرين‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬شريكنا،‭ ‬مجموعة‭ ‬بن‭ ‬هندي‭. ‬إن‭ ‬التزامنا‭ ‬بالتميز‭ ‬بالجودة‭ ‬والابتكار‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬المستهلكين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬كما‭ ‬إننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬هذه‭ ‬التوقعات‮»‬‭.‬

من‭ ‬طرفه،‭ ‬بين‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬هندي،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ومدير‭ ‬مجموعة‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬إيروس‭ ‬لتقديم‭ ‬منتجاتها‭ ‬المتميزة‭ ‬وخدماتها‭ ‬الرائعة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭. ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التزامنا‭ ‬المشترك‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬وتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الراحة‭ ‬والرفاهية‭ ‬للمستهلكين‭ ‬البحرينيين‮»‬‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬انطلاقة‭ ‬جديدة‭ ‬لمجموعة‭ ‬إيروس،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬توسيع‭ ‬انتشار‭ ‬ها‭ ‬خارج‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬وهذه‭ ‬الانطلاقة‭ ‬تؤكد‭ ‬الالتزام‭ ‬العميق‭ ‬لمجموعتي‭ ‬إيروس‭ ‬وبن‭ ‬هندي‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬تضمن‭ ‬تقديم‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ووصولًا‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬البيع‭.‬

تتمتع‭ ‬مجموعة‭ ‬بن‭ ‬هندي،‭ ‬الشريك‭ ‬المحلي‭ ‬المرموق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬بمكانة‭ ‬متميزة‭ ‬وتاريخ‭ ‬عريق‭ ‬وخبرات‭ ‬واسعة‭ ‬بسوق‭ ‬البحرين،‭ ‬وهذا‭ ‬الانتشار‭ ‬المحلي‭ ‬الواسع‭ ‬والخبرات‭ ‬المتميزة‭ ‬سيلعبان‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬مجموعة‭ ‬إيروس‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الفريدة‭ ‬للمستهلكين‭ ‬البحرينيين‭.‬

تلتزم‭ ‬ EROS ‭ ‬ BH ‭ ‬ CO ‭. ‬ WLL ‭ ‬بتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬متميزة‭ ‬وخدمات‭ ‬رائعة‭ ‬تفوق‭ ‬التوقعات‭ ‬بسوق‭ ‬الإلكترونيات‭ ‬والأجهزة‭ ‬المنزلية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الجودة‭ ‬والابتكار‭ ‬لتصبح‭

‬ EROS ‭ ‬ BH ‭ ‬ CO ‭. ‬ WLL ‭

‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬والأكثر‭ ‬موثوقية‭ ‬للمستهلكين‭.‬