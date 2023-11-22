5 شركات ناشئة محلية تتألق في نسخة استثنائية من سلسلة جولات ((ستارت أب بحرين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نظمت ستارت أب بحرين، المنصة الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين، مؤخراً النسخة الثامنة من سلسلة «جولات ستارت أب بحرين» بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، وصندوق العمل (تمكين)، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية. تأتي هذه الفعالية كنسخة استثنائية من السلسلة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في مجمع ريادات، وتضمنت الفعالية كلمة ألقتها الشريك العام لـ500 Global السيدة أمل دخان، التي شاركت تجاربها الشخصية والتحديات التي واجهتها، إضافة إلى فرص التطور والنمو في مجال ريادة الأعمال.
وخلال الفعالية، عرضت خمس شركات ناشئة بحرينية مشاريعها وقدمت أفكارها التجارية المبتكرة أمام لجنة تحكيم متميزة تضم خبراء محليين وإقليميين، منهم: السيدة فجر الباجه جي، المدير العام لشركة Hope Ventures ، والسيد فيجاي تراثراي، المدير العام لشركة Techstars في الرياض، والسيدة إيمان عبدالشكور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Blossom Accelerator ، وكذلك السيدة أمل دخان، الشريك العام في 500 Global .
وكانت الشركات الخمس المشاركة قد خضعت لبرنامج تدريبي مكثف لتطوير مهاراتهم في عرض المشاريع والحصول على التمويل من المستثمرين تحت عنوان «فن الحصول على التمويل» قدمه لهم عدد من الخبراء في هذا المجال.
ومن بين الشركات الناشئة المشاركة كانت شركة أرصدة، وهي منصة تقدم بديلا رقميا ذكيا للأرصدة الورقية، مما يسمح لأصحاب الأعمال والمتسوقين بالحصول على إثبات المبيعات من خلال نقل الإيصالات الرقمية مباشرة من أنظمة نقاط البيع إلى الهواتف الذكية؛ وشركة بصمة برودكشن، وهي شركة إنتاج بحرينية محلية تركز على صناعة الأفلام والفن البحريني؛ و Sellou ، وهو تطبيق وسائط اجتماعية يركز بشكل فريد على خاصية تحديد المواقع لربط العملاء بالأماكن والمنتجات والأشخاص؛ و IBuildNow ، وهو عبارة عن سوق محلي مختص في صناعة البناء والتشييد بالكامل عبر الإنترنت يهدف إلى رقمنة هذا القطاع بالكامل، وأخيرًا تطبيق سين، وهو سوق للمعاملات التجارية المباشرة بين البائع والمشتري يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية للمشترين والبائعين من خلال استخدام الفيديو المباشر.
وبعد جلسة تقييم دقيقة من لجنة التحكيم أجرت خلالها اللجنة تقييمًا شاملاً لإمكانات وأفكار كل شركة ناشئة تم إعلان فوز شركة «سين» بالمركز الأول، وهي تقدم نموذج عمل فريد من نوعه يتماشى مع احتياجات السوق. وتعليقاً على ذلك صرح هشام الساعاتي قائلاً: «لقد قدمت فعالية جولات ستارت أب بحرين منصة مهمة لعرض أعمالنا، ونحن نقدر بشدة جهود جميع القائمين على هذه المبادرة بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة، وتمكين، ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وبنك البحرين للتنمية، ولجنة التحكيم، وبالطبع ستارت أب بحرين لدعمهم المتواصل ومنحنا هذه الفرصة المذهلة». وتعمل «سين» على إطلاق أول منصة للتسوق بالبث المباشر في منطقة الخليج، لتضيف بذلك تجربة جديدة مليئة بالإثارة والمتعة لهواة التسوق عبر الانترنت. وتهدف «سين» إلى أن تقدم هذه التجربة الجديدة إلى الجمهور بأسلوب بسيط وآمن وممتع حيث سيتم إطلاق المنصة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في شهر يناير من العام المقبل.
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