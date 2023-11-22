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5 شركات ناشئة محلية تتألق في نسخة استثنائية من سلسلة جولات ((ستارت أب بحرين))

11/22/2023 11:30:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نظمت‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين،‭ ‬المنصة‭ ‬الرائدة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤخراً‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬‮«‬جولات‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‮»‬‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬كنسخة‭ ‬استثنائية‭ ‬من‭ ‬السلسلة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬ريادات،‭ ‬وتضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬كلمة‭ ‬ألقتها‭ ‬الشريك‭ ‬العام‭ ‬لـ500‭ ‬ Global ‭ ‬السيدة‭ ‬أمل‭ ‬دخان،‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬تجاربها‭ ‬الشخصية‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهتها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬التطور‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭.‬

وخلال‭ ‬الفعالية،‭ ‬عرضت‭ ‬خمس‭ ‬شركات‭ ‬ناشئة‭ ‬بحرينية‭ ‬مشاريعها‭ ‬وقدمت‭ ‬أفكارها‭ ‬التجارية‭ ‬المبتكرة‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬متميزة‭ ‬تضم‭ ‬خبراء‭ ‬محليين‭ ‬وإقليميين،‭ ‬منهم‭: ‬السيدة‭ ‬فجر‭ ‬الباجه‭ ‬جي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬ Hope ‭ ‬ Ventures ،‭ ‬والسيد‭ ‬فيجاي‭ ‬تراثراي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬ Techstars ‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬والسيدة‭ ‬إيمان‭ ‬عبدالشكور،‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Blossom ‭ ‬ Accelerator ،‭ ‬وكذلك‭ ‬السيدة‭ ‬أمل‭ ‬دخان،‭ ‬الشريك‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬500‭ ‬ Global ‭.‬

وكانت‭ ‬الشركات‭ ‬الخمس‭ ‬المشاركة‭ ‬قد‭ ‬خضعت‭ ‬لبرنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬مكثف‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬المشاريع‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬فن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‮»‬‭ ‬قدمه‭ ‬لهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬المشاركة‭ ‬كانت‭ ‬شركة‭ ‬أرصدة،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬تقدم‭ ‬بديلا‭ ‬رقميا‭ ‬ذكيا‭ ‬للأرصدة‭ ‬الورقية،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمتسوقين‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬إثبات‭ ‬المبيعات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقل‭ ‬الإيصالات‭ ‬الرقمية‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬أنظمة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬إلى‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية؛‭ ‬وشركة‭ ‬بصمة‭ ‬برودكشن،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬إنتاج‭ ‬بحرينية‭ ‬محلية‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام‭ ‬والفن‭ ‬البحريني؛‭ ‬و Sellou ،‭ ‬وهو‭ ‬تطبيق‭ ‬وسائط‭ ‬اجتماعية‭ ‬يركز‭ ‬بشكل‭ ‬فريد‭ ‬على‭ ‬خاصية‭ ‬تحديد‭ ‬المواقع‭ ‬لربط‭ ‬العملاء‭ ‬بالأماكن‭ ‬والمنتجات‭ ‬والأشخاص؛‭ ‬و IBuildNow ،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬سوق‭ ‬محلي‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬البناء‭ ‬والتشييد‭ ‬بالكامل‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬رقمنة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بالكامل،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬تطبيق‭ ‬سين،‭ ‬وهو‭ ‬سوق‭ ‬للمعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬البائع‭ ‬والمشتري‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للمشترين‭ ‬والبائعين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬الفيديو‭ ‬المباشر‭.‬

وبعد‭ ‬جلسة‭ ‬تقييم‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬أجرت‭ ‬خلالها‭ ‬اللجنة‭ ‬تقييمًا‭ ‬شاملاً‭ ‬لإمكانات‭ ‬وأفكار‭ ‬كل‭ ‬شركة‭ ‬ناشئة‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬فوز‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سين‮»‬‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬وهي‭ ‬تقدم‭ ‬نموذج‭ ‬عمل‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭. ‬وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬صرح‭ ‬هشام‭ ‬الساعاتي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قدمت‭ ‬فعالية‭ ‬جولات‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬لعرض‭ ‬أعمالنا،‭ ‬ونحن‭ ‬نقدر‭ ‬بشدة‭ ‬جهود‭ ‬جميع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وتمكين،‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية،‭ ‬ولجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬وبالطبع‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬لدعمهم‭ ‬المتواصل‭ ‬ومنحنا‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬المذهلة‮»‬‭. ‬وتعمل‭ ‬‮«‬سين‮»‬‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬أول‭ ‬منصة‭ ‬للتسوق‭ ‬بالبث‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬لتضيف‭ ‬بذلك‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭ ‬مليئة‭ ‬بالإثارة‭ ‬والمتعة‭ ‬لهواة‭ ‬التسوق‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭. ‬وتهدف‭ ‬‮«‬سين‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬الجمهور‭ ‬بأسلوب‭ ‬بسيط‭ ‬وآمن‭ ‬وممتع‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاق‭ ‬المنصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

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