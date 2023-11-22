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((طيران الإمارات)) أول ناقلة جوية تشغل رحلة تجريبية لطائرة A380 بوقود مستدام

11/22/2023 11:30:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أصبحت‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬اليوم‭ ‬أول‭ ‬ناقلة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تشغل‭ ‬رحلة‭ ‬تجريبية‭ ‬لطائرة‭ ‬الإيرباص‭ ‬ A 380‭ ‬باستخدام‭ ‬وقود‭ ‬الطيران‭ ‬المستدام‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭. ‬وأقلعت‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬القبطان‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬والقبطان‭ ‬فيليب‭ ‬لومبيت،‭ ‬باستخدام‭ ‬وقود‭ ‬طيران‭ ‬مستدام‭
SAF بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬محركاتها‭ ‬الأربعة،‭ ‬وذلك‭ ‬لاختبار‭ ‬الأداء‭ ‬والمساعدة‭ ‬على‭ ‬إظهار‭ ‬إمكانات‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬كبديل‭ ‬مباشر‭ ‬يطابق‭ ‬المواصفات‭ ‬الفنية‭ ‬والكيميائية‭ ‬لوقود‭ ‬الطائرات‭. ‬وتشير‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ساف‭ ‬‮«‬ SAF ‭ ‬يخفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬80 % ‭ ‬مقارنةً‭ ‬بوقود‭ ‬الطائرات‭ ‬التقليدي‭.‬

وتمهد‭ ‬الرحلات‭ ‬التجريبية‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬توحيد‭ ‬مواصفات‭ ‬ومقاييس‭ ‬وقود‭ ‬‮«‬ساف‮»‬‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬واعتماده‭ ‬مستقبلاً‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬للطيران،‭ ‬حيث‭ ‬تتبنى‭ ‬الحكومات‭ ‬استراتيجيات‭ ‬أوسع‭ ‬لدعم‭ ‬وتوسيع‭ ‬إنتاج‭ ‬هذا‭ ‬الوقود‭. ‬وتؤكد‭ ‬الرحلة‭ ‬التجريبية‭ ‬لطائرة‭ ‬ A 380‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬وتوافق‭ ‬‮«‬ساف‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬وقوداً‭ ‬آمناً‭ ‬وموثوقاً‭. ‬كما‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬الأبحاث‭ ‬المتنامية‭ ‬التي‭ ‬تجريها‭ ‬الصناعة‭ ‬لتقييم‭ ‬الآثار‭ ‬المفيدة‭ ‬لوقود‭ ‬‮«‬ساف‮»‬‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الطائرات،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬الحد‭ ‬أقصى‭ ‬المعتمد‭ ‬حالياً‭ ‬لاستخدام‭ ‬مزيج‭ ‬وقود‭ ‬الطيران‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬محركات‭ ‬الطائرات‭ ‬التجارية‭ ‬هو‭ ‬بنسبة‭ ‬50 % ‭ ‬مع‭ ‬الوقود‭ ‬التقليدي‭.‬

وجاءت‭ ‬الرحلة‭ ‬التجريبية‭ ‬لطائرة‭ ‬الإمارات‭ ‬ A 380‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يجتمع‭ ‬ممثلو‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والهيئات‭ ‬التنظيمية‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الذين‭ ‬يقودون‭ ‬القرارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسياسات‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬لحضور‭ ‬المؤتمر‭ ‬الثالث‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭ (‬إيكاو‭) ‬بشأن‭ ‬الطيران‭ ‬والوقود‭ ‬البديل‭ (‬ CAAF ‭/‬3‭). ‬وسوف‭ ‬تعكف‭ ‬‮«‬إيرباص‮»‬‭ ‬و«إنجين‭ ‬ألاينس‮»‬‭ ‬و«برات‭ ‬آند‭ ‬ويتني‮»‬‭ ‬و«نيستي‮»‬‭ ‬و«فيرينت‮»‬‭ ‬و«إينوك‮»‬‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬الاختبارات‭ ‬والتقييمات‭ ‬الفنية‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬المستقاة‭ ‬من‭ ‬الرحلة‭.‬

ويحتوي‭ ‬وقود‭ ‬‮«‬ساف‮»‬‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬الرحلة‭ ‬على‭ ‬مركّبات‭ ‬عطرية‭ ‬متجددة‭ ‬ويحاكي‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬خصائص‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬التقليدي‭. ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬استخدام‭ ‬ SAF
‬لتشغيل‭ ‬طائرة‭ ‬ A 380،‭ ‬مع‭ ‬توقع‭ ‬التوافق‭ ‬الكامل‭ ‬عبر‭ ‬الأنظمة‭ ‬الحالية‭ ‬للطائرة‭. ‬وجرى‭ ‬تحميل‭ ‬4‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬‮«‬ساف‮»‬‭ ‬على‭ ‬الطائرة،‭ ‬وساعدت‭ ‬‮«‬اينوك‮»‬‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬وقود‭ ‬‮«‬ساف‮»‬‭ ‬للرحلة‭ ‬التجريبية،‭ ‬ومزجه‭ ‬مع‭ ‬كيروسين‭ ‬الطيران‭ ‬المستدام‭ ‬ SAK ‭ ‬في‭ ‬منشأتها‭ ‬بمطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭.‬

واستخدم‭ ‬وقود‭ ‬‮«‬ساف‮»‬‭ ‬100 % ‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬محركات‭ ‬ Engine ‭ ‬ Alliance ‭ ‬ GP 7200،‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬التقليدي‭ ‬في‭ ‬المحركات‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخرى‭. ‬كما‭ ‬عملت‭ ‬وحدة‭ ‬الطاقة‭ ‬المساعدة PW 980‭
‬من‭ ‬‮«‬برات‭ ‬آند‭ ‬ويتني‭ ‬كندا‮»‬‭ ‬أيضًا‭ ‬بوقود‭ ‬‮«‬ساف‮»‬‭ ‬100 % ‭.‬

وكانت‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬قد‭ ‬أجرت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬اختباراً‭ ‬لقوة‭ ‬محرك‭ ‬ Engine ‭ ‬ Alliance ‭ ‬ GP 7200‭ ‬باستخدام‭ ‬‮«‬ساف‮»‬‭ ‬100 % ،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬المحرك‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬أو‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬تعديلات‭. ‬وأجري‭ ‬الاختبار‭ ‬الأرضي‭ ‬للمحرك‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإمارات‭ ‬الهندسي‭ ‬بدبي‭.‬

وقال‭ ‬عادل‭ ‬الرضا،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ل‭ ‬عمليات‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭: ‬‮«‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬ناقلة‭ ‬ركاب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تشغل‭ ‬طائرة‭ ‬ A 380‭ ‬يعمل‭ ‬أحد‭ ‬محركاتها‭ ‬الأربعة‭ ‬إنجين‭ ‬ألاينس‭ ‬ GP 7200‭ ‬بوقود‭ ‬‮«‬ساف‮»‬‭ ‬100 % ‭. ‬نحن‭ ‬وشركاؤنا‭ ‬فخورون‭ ‬بتخطيط‭ ‬وتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬التجريبية،‭ ‬ما‭ ‬سيؤدي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬الصناعة‭ ‬وقود‭ ‬ساف‭ ‬100 % ‭. ‬ومع‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬بدائل‭ ‬ذات‭ ‬انبعاثات‭ ‬منخفضة‭ ‬لوقود‭ ‬الطائرات‭ ‬موجود،‭ ‬فإن‭ ‬عمل‭ ‬المنتجين‭ ‬والموردين‭ ‬يتمثّل‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬وتوزيع‭ ‬وقود‭ ‬ساف‭ ‬وإتاحته‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭ ‬لمساعدة‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬والصناعة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬جهودنا‭ ‬نحو‭ ‬عمليات‭ ‬منخفضة‭ ‬الكربون‮»‬‭.‬

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