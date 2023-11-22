((طيران الإمارات)) أول ناقلة جوية تشغل رحلة تجريبية لطائرة A380 بوقود مستدام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أصبحت طيران الإمارات اليوم أول ناقلة جوية في العالم تشغل رحلة تجريبية لطائرة الإيرباص A 380 باستخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100 % . وأقلعت الطائرة من مطار دبي الدولي بقيادة القبطان خالد بن سلطان والقبطان فيليب لومبيت، باستخدام وقود طيران مستدام
SAF بنسبة 100 % في أحد محركاتها الأربعة، وذلك لاختبار الأداء والمساعدة على إظهار إمكانات هذا النوع من الوقود كبديل مباشر يطابق المواصفات الفنية والكيميائية لوقود الطائرات. وتشير البحوث والدراسات إلى أن «ساف « SAF يخفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 80 % مقارنةً بوقود الطائرات التقليدي.
وتمهد الرحلات التجريبية الطريق أمام توحيد مواصفات ومقاييس وقود «ساف» بنسبة 100 % واعتماده مستقبلاً في المستقبل للطيران، حيث تتبنى الحكومات استراتيجيات أوسع لدعم وتوسيع إنتاج هذا الوقود. وتؤكد الرحلة التجريبية لطائرة A 380 على أداء وتوافق «ساف»، ما يجعله وقوداً آمناً وموثوقاً. كما تساهم في الأبحاث المتنامية التي تجريها الصناعة لتقييم الآثار المفيدة لوقود «ساف» بنسبة 100 % على أداء الطائرات، علماً بأن الحد أقصى المعتمد حالياً لاستخدام مزيج وقود الطيران المستدام في محركات الطائرات التجارية هو بنسبة 50 % مع الوقود التقليدي.
وجاءت الرحلة التجريبية لطائرة الإمارات A 380 في الوقت الذي يجتمع ممثلو صناعة الطيران والمنظمات الدولية والهيئات التنظيمية وكبار المسؤولين الذين يقودون القرارات المتعلقة بالسياسات في دبي لحضور المؤتمر الثالث للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) بشأن الطيران والوقود البديل ( CAAF /3). وسوف تعكف «إيرباص» و«إنجين ألاينس» و«برات آند ويتني» و«نيستي» و«فيرينت» و«إينوك» على إجراء الاختبارات والتقييمات الفنية وتحليل البيانات المستقاة من الرحلة.
ويحتوي وقود «ساف» بنسبة 100 % المستخدم في الرحلة على مركّبات عطرية متجددة ويحاكي بشكل وثيق خصائص وقود الطائرات التقليدي. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام SAF
لتشغيل طائرة A 380، مع توقع التوافق الكامل عبر الأنظمة الحالية للطائرة. وجرى تحميل 4 أطنان من «ساف» على الطائرة، وساعدت «اينوك» في تأمين وقود «ساف» للرحلة التجريبية، ومزجه مع كيروسين الطيران المستدام SAK في منشأتها بمطار دبي الدولي.
واستخدم وقود «ساف» 100 % في أحد محركات Engine Alliance GP 7200، بينما تم استخدام وقود الطائرات التقليدي في المحركات الثلاثة الأخرى. كما عملت وحدة الطاقة المساعدة PW 980
من «برات آند ويتني كندا» أيضًا بوقود «ساف» 100 % .
وكانت طيران الإمارات قد أجرت في وقت سابق من هذا الشهر، اختباراً لقوة محرك Engine Alliance GP 7200 باستخدام «ساف» 100 % ، وذلك بهدف التحقق من قدرة المحرك على العمل من دون تأثير على أدائه أو الحاجة إلى أي تعديلات. وأجري الاختبار الأرضي للمحرك في مركز الإمارات الهندسي بدبي.
وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي ل عمليات في طيران الإمارات: «طيران الإمارات هي أول ناقلة ركاب في العالم تشغل طائرة A 380 يعمل أحد محركاتها الأربعة إنجين ألاينس GP 7200 بوقود «ساف» 100 % . نحن وشركاؤنا فخورون بتخطيط وتنفيذ هذه الرحلة التجريبية، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى اعتماد الصناعة وقود ساف 100 % . ومع الطلب العالمي المتزايد على بدائل ذات انبعاثات منخفضة لوقود الطائرات موجود، فإن عمل المنتجين والموردين يتمثّل في إنتاج وتوزيع وقود ساف وإتاحته في السنوات المقبلة لمساعدة طيران الإمارات والصناعة على نطاق أوسع على المضي قدماً في جهودنا نحو عمليات منخفضة الكربون».
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