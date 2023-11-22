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ديوان المظالم يتلقى أكثر من 747 ألف مذكرة عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات

11/22/2023 11:28:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى ديوان المظالم ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية 747,77 مذكرة عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات، منذ إطلاق الخدمة رقميًا بشكل كامل قبل أقل من ثلاثة أعوام .
وتتيح خدمة إيداع وتبادل المذكرات في منصة معين الرقمية لكافة أطراف الدعاوى وممثليهم إمكانية تبادل المذكرات في كافة مراحل نظر الدعاوى والتقاضي وكافة دوائره دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ديوان المظالم، مع إمكانية الاطلاع على المذكرات من كافة أطراف الدعوى، وإشعارات تجديد المذكرات بشكل رقمي كامل.
وتهدف الخدمة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف الدعاوى، وما يترتب عليه من تقليص لآماد التقاضي نتاج رقمنة الإجراءات وتطويرها وما يمكن أن تسهم به من تدقيق تلك الإجراءات وسرعة تنفيذها في سبيل تحقيق المستهدف الأول لديوان المظالم والمتمثل في العدالة الناجزة.

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