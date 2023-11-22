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الإحصاء: السيدات يتفوقن على الرجال في المحافظة على الوزن المثالي

11/22/2023 11:28:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة انتشار السمنة بين سكان المملكة البالغين بلغت 23,7 % وتتقارب هذه النسبة بين الذكور والإناث بينما كانت نسبة أصحاب الوزن المثالي أعلى بشكل ملحوظ بين الإناث 39.6 % مقارنة بالذكور 29.5 %.
وأوضحت في نشرة مؤشرات المحددات الصحية في المملكة لعام 2023م التي أعلنت عنها اليوم أن نسبة انتشار السمنة بين الأطفال من هم دون سن الـ15 بلغت 7.3 % بينما بلغت نسبة الأطفال الذين هم أقل من الوزن الطبيعي 41 % .
من جانب آخر تطرقت نتائج النشرة إلى إحصاءات تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية الطفل لعام 2023م حيث أشارت إلى أن نسبة الأطفال في المملكة الذين يسيرون على المسار الصحيح في مجال الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي وصلت إلى 80.1%، حيث بلغت نسبة الإناث في المملكة اللاتي يسرن على المسار الصحيح للنمو في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي 83% مقارنةً بـالذكور الذين بلغت نسبتهم في ذلك 77.3%، هذا وسجلت منطقة تبوك أعلى قيمة لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة بنسبة بلغت 83.9% بينما سجلت منطقة جازان أقل قيمة للمؤشر بنسبة بلغت 75.9%، فيما بلغت نسبة الأطفال في المملكة دون سن الـ5 الذين لديهم القدرة على التحدث بلغة واحدة على الأقل بشكل جيد 78%، حيث بلغت نسبة الذكور 75.5 % مقارنة بـ 80.6 % للإناث.

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