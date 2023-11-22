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تأهيل للأئمة والخطباء والدعاة بغينيا كوناكري

11/22/2023 11:28:59 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جمهورية غينيا كوناكري الدورة العلمية لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة، والتي استمرت أربعة أيام، بحضور الأمين للشؤون الدينية، الحاج كرمو جورا، ونائب الأمين للشؤون الإسلامية، إبراهيم عثمان باه، وعدد من الشخصيات الإسلامية.
واشتملت الدورة على شرح كتب ((الأصول الستة وكشف الشبهات، وعقيدة أهل السنة والجماعة))، حيث يأتي تنظيمها ضمن بنود البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والأمانة العامة للشؤون الدينية في جمهورية غينيا كوناكري في مجال الشؤون الإسلامية.
يذكر أن هذه الدورة، وغيرها من الدورات والبرامج العلمية التي تنفذها الوزارة خارج المملكة، تعكس الجهود الكبيرة المبذولة، التي تقوم بها لنشر العلم الشرعي الصحيح الموافق للمنهج الإسلامي الوسطي المعتدل، القائم على كتاب الله وسنة رسوله الكريم، والذي يجسد رسالة المملكة السامية في خدمتها للإسلام وبيان سماحته، وأنه دين رحمة وتعايش.

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