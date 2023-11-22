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تأهيل رواد المهمات البرية

11/22/2023 11:28:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تدشين برنامج جاهزية رواد المهمات البرية، الذي يأتي بإشراف مباشر من الإدارة العامة لرأس المال البشري في المركز، للعمل على تطوير الموظفين في شتى المجالات، ومنها تنمية مهارات الاستعداد، والحفاظ على السلامة المهنية، وتجاوز المخاطر في أثناء تنفيذ مهام حماية الغطاء النباتي بجميع مناطق المملكة ومختلف بيئاتها، التي تتنوع بين الصحراوية والساحلية والجبلية.
ويهدف البرنامج إلى إكساب الموظفين العديد من المهارات القيادية، التي تتضمن جاهزية السيارات المخصصة للمهمات البرية في الصحراء والطرق الوعرة، ومعرفة طبيعة المناطق المستهدف تنفيذ الأعمال فيها، لحماية الغطاء النباتي، بالإضافة إلى إكسابهم مهارات الإسعافات الأولية المتعلقة بالمهمات، ومهارات معرفة الاتجاهات في الصحراء في حال تعطُّل الاتصال أو فقدانه، وتجهيز الإمداد اللوجستي للرحلة.
وفور الانتهاء من البرنامج، سيكتسب المتدربون مهارات تتعلق بمعرفة طبيعة المنطقة البرية المستهدف تنفيذ مهمة العمل بها مثل أنواع وأشكال النباتات الصحراوية، حيث إن الأنواع النباتية تدل على مدى صلاحية المنطقة للسير فيها من عدمه، وكذلك معرفة التضاريس الصحراوية في كل منطقة، بالإضافة إلى مهارات الإسعافات الأولية التي تشمل الإنعاش القلبي، وطرق التعامل مع العطش، ولدغ العقرب أو الثعبان، وضربات الشمس وحالات الفزع والخوف وغيرها، ومعرفة الاتجاهات في حال التيه، وتتضمن الاتجاهات في المناطق المختلفة (الحصوية والشجرية والصخرية)، والاتجاهات عن طريق الظل.

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