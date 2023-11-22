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بايدن يشكر أمير قطر على الوساطة في التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس

11/22/2023 11:27:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أبدى شكره على الوساطة التي قامت بها الدوحة من أجل التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الرهائن والمحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس».
وقال الديوان الأميري القطري إن سمو الشيخ تميم بن حمد أكد للرئيس بايدن استمرار جهود قطر من أجل خفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين في قطاع غزة.

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