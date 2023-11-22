بايدن يشكر أمير قطر على الوساطة في التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس

(MENAFN
- Al-Anbaa) تلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أبدى شكره على الوساطة التي قامت بها الدوحة من أجل التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الرهائن والمحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس».
وقال الديوان الأميري القطري إن سمو الشيخ تميم بن حمد أكد للرئيس بايدن استمرار جهود قطر من أجل خفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين في قطاع غزة.
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