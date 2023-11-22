باريس تدعو إلى الإفادة من الهدنة الإنسانية في غزة للعمل على وقف دائم لإطلاق النار

(MENAFN
- Al-Anbaa) وقال «الإليزيه» إن الرئيس ماكرون أبلغ وزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية خلال الاجتماع أن الأمر يستدعي «أن يأخذ الجميع بالكامل أمن إسرائيل في الاعتبار».
وأضافت الرئاسة الفرنسية، عقب الاجتماع، أن باريس تدعو إلى الإفادة من «الهدنة الإنسانية» التي تم التوصل اليها في غزة للعمل على «وقف دائم لإطلاق النار».
في السياق، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إن بلادها تثمن وساطة دولة قطر في التوصل لهدنة في غزة، معربة عن أمل باريس في أن يتم الافراج عن المحتجزين الفرنسيين ضمن هذا الاتفاق.
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