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باريس تدعو إلى الإفادة من الهدنة الإنسانية في غزة للعمل على وقف دائم لإطلاق النار

11/22/2023 11:27:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقال «الإليزيه» إن الرئيس ماكرون أبلغ وزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية خلال الاجتماع أن الأمر يستدعي «أن يأخذ الجميع بالكامل أمن إسرائيل في الاعتبار».
وأضافت الرئاسة الفرنسية، عقب الاجتماع، أن باريس تدعو إلى الإفادة من «الهدنة الإنسانية» التي تم التوصل اليها في غزة للعمل على «وقف دائم لإطلاق النار».
في السياق، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إن بلادها تثمن وساطة دولة قطر في التوصل لهدنة في غزة، معربة عن أمل باريس في أن يتم الافراج عن المحتجزين الفرنسيين ضمن هذا الاتفاق.

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