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أوكرانيا تتلقى مساعدات عسكرية ومالية أوروبية جديدة وروسيا تعترض مسيرات أوكرانية في البحر الأسود والقرم

11/22/2023 11:27:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن وزير الدفاع الألماني الزائر بوريس بيستوريوس عن حزمة دعم عسكري جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار يورو.
وقال بيستوريوس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف، إن «هذه الحزمة تتضمن أربعة أنظمة «آيريس-تي إس إل إم»، وقذائف 155 ملم، وألغام مضادة للدبابات».
وأشار بيستوريوس، في ثاني زيارة له إلى كييف كوزير للدفاع، إلى أنه في 2024-2025 ستقدم ألمانيا ما مجموعه 160 ألف طلقة ذخيرة لأوكرانيا، متعهدا أيضا بدعم كييف بوسائل دفاع جوي، بحسب وكالة أنباء «أوكرينفورم» الأوكرانية.
إلا أنه لم يقدم أي معلومات حول ما إذا كانت أوكرانيا يمكن أن تتلقى صواريخ كروز طويلة المدى من طراز «تاوروس» من ألمانيا.
وفي سياق متصل، وافقت الحكومة السويسرية على إعادة تصدير 25 دبابة من طراز «ليوبارد 2» إلى ألمانيا التي تعهدت بعدم نقلها إلى أوكرانيا احتراما للحياد السويسري.
وأعلن المجلس الفيدرالي السويسري في بيان أنه «وافق على طلب تصدير 25 دبابة قتالية من طراز «87 ليوبارد 2 إيه 4» إلى ألمانيا لتسلمها إلى مجموعة راينميتال المصنعة لها».
وأضاف «انها نقطة أثرت بشكل كبير في القرار، فقد أكدت برلين لسويسرا أن الدبابات ستبقى في ألمانيا أو في حلف شمال الأطلسي أو في الاتحاد الأوروبي وسيتم استخدامها في تعزيز تسليحهم».
بدورها، قالت وزارة المالية الأوكرانية إن أوكرانيا تلقت دفعة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.5 مليار يورو.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الحكومة الأوكرانية تلقت في المجمل 16.5 مليار يورو كدعم مالي من الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الحالي، مضيفة انها تتطلع إلى الحصول على دفعة أخرى في ديسمبر المقبل.
في المقابل، أكدت روسيا أنها اعترضت أربع مسيرات بحرية أوكرانية في البحر الأسود كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم، كما دمرت ثلاث مسيرات جوية فوق شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان «رصدنا أربعة زوارق سريعة من دون طاقم تابعة للجيش الأوكراني كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم، في الجزء الغربي من البحر الأسود».
وأضافت «كل الأهداف المرصودة دمرت».
من جهة أخرى، دمرت الدفاعات الجوية الروسية ثلاث مسيرات جوية أوكرانية فوق القرم على ما قالت الوزارة في بيان منفصل، منددة بـ «هجوم إرهابي لنظام كييف».
وغالبا ما تسجل هجمات بمسيرات بحرية أو جوية قبالة سواحل أوكرانيا وقد تكثفت منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد خلال الصيف.

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