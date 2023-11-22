-->

Thursday, 23 November 2023 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس السيادة السوداني يقيل 4 وزراء في الحكومة المكلفة ويعفي حكام ولايات

11/22/2023 11:27:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان إقالة 4 وزراء في الحكومة المكلفة وإعفاء حكام ولايات.
وقال المجلس في بيان صحافي «أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان قرارا بإنهاء تكليف كل من وزير الداخلية الفريق شرطة خالد حسان محي الدين، وزير العدل محمد سعيد الحلو، وزير الصناعة بتول عباس ووزير الشؤون الدينية والأوقاف عبدالعاطي أحمد عباس».
كما أصدر البرهان، وفقا للبيان، قرارا باعتماد تكليف اللواء شرطة خليل باشا بمهام وزارة الداخلية، معاوية عثمان محمد خير بمهام وزارة العدل، محاسن علي يعقوب بمهام وزارة الصناعة وأسامة حسن محمد أحمد بمهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وأصدر البرهان قرارا بإنهاء تكليف عدد من حكام الولايات، وأعفي كلا من: حاكم ولاية الجزيرة اسماعيل عوض الله، حاكم ولاية كسلا خوجلي حمد، وحاكم ولاية الشمالية الباقر أحمد علي، حواكم ولاية غرب كردفان معتصم عبد السلام، وحاكم ولاية وسط دارفور سعد ادم بابكر، وحاكم ولاية جنوب دارفور حامد محمد التجاني.
وكلف البرهان الطاهر إبراهيم بمهام والي ولاية الجزيرة، ومحمد موسي عبدالرحمن بمهام والي ولاية كسلا، وعابدين عوض الله بمهام والي الولاية الشمالية، وعصام الدين هارون بمهام والي ولاية غرب كردفان.

MENAFN22112023000130011022ID1107475109

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث