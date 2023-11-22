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هجومان بـ مسيرتين على قاعدة لقوات أميركية في العراق

11/22/2023 11:27:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت فصائل عراقية مهاجمة قاعدة تستضيف قوات أميركية مرتين بطائرتين مسيرتين.
وقالت جماعة تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيان، انه «ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأميركي حرير بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر».
وذكرت الجماعة في بيان آخر أنها هاجمت نفس القاعدة بطائرة مسيرة للمرة الثانية في يوم واحد، مبينة أن الطائرة أصابت هدفها بشكل مباشر.
من جهتها، ذكرت القيادة الأميركية المركزية، في بيان، أن القوات الأميركية نفذت ضربات منفصلة ودقيقة ضد منشأتين في العراق ردا على الهجمات ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف.
وأعلنت ميلشيات «الحشد الشعبي» مقتل ثمانية وإصابة أربعة آخرين من أفرادها بجروح في الضربات الأميركية على مقراته في جرف الصخر جنوب بغداد.
ودانت الحكومة العراقية بشدة الهجوم، مؤكدة أنه جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية، ما يعد انتهاكا واضحا للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي.
ودعت التحالف الدولي إلى عدم التصرف بشكل منفرد، وأن يلتزم بسيادة العراق، مشددة على أنها الجهة المسؤولة دستوريا، لحفظ النظام والاستقرار والدفاع عن الأمن الداخلي.

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