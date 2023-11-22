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بايدن يدعو الأميركيين للوحدة في الذكرى الستين لاغتيال جون كينيدي

11/22/2023 11:27:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحيا الرئيس الأميركي جو بايدن الذكرى الستين لاغتيال جون كينيدي، داعيا الأميركيين إلى التوحد ومواصلة الرؤية المتفائلة للرئيس الديموقراطي الراحل.
وقال بايدن «في حياته وموته، غير الرئيس كينيدي الطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا (...) بلد مليء بآمال الشباب وطموحاتهم، معزز بالقوة الراسخة لشعب تغلب على الخسارة الفادحة بتحويل الألم إلى تصميم لا يتزحزح».
وأضاف «لقد دعانا إلى أن نمسك التاريخ بأيدينا، وألا نتخلى أبدا عن الكفاح لبناء أميركا ترقى إلى أعلى مثلها العليا».
واغتيل كينيدي على يد لي هارفي أوزوالد الذي أطلق النار عليه خلال مرور موكبه في دالاس في 22 نوفمبر 1963، وهو حدث مهم صدم الولايات المتحدة والعالم وأدى إلى ظهور نظريات مؤامرة لا تنتهي.
وأشار بايدن إلى أنه كان على وشك مغادرة صفه في الجامعة عندما علم باغتيال كينيدي الذي «أيقظ جيلا» على أهمية الحقوق المدنية، بما في ذلك حق التصويت والمساواة في الأجر.
وحض بايدن الأميركيين على استعادة رئاسة كينيدي التي لم تتم «ليس كمأساة فقط، بل كنداء دائم للعمل لكي يبذل كل فرد منا ما في وسعه من أجل بلدنا».
وفي عهد بايدن وسلفه دونالد ترامب، أصدر الأرشيف الوطني عشرات الآلاف من الوثائق السرية المتعلقة باغتيال كينيدي.
وكان قرار رفع السرية محاولة لدحض نظريات المؤامرة التي تقول إن أوزوالد لم يتصرف بمفرده، بل ضمن مؤامرة أوسع، وهي فكرة اكتسبت شعبية جديدة مع عرض فيلم أوليفر ستون الشهير «جاي إف كاي».
وفي 30 يونيو الماضي، قال البيت الأبيض إنه أكمل مراجعته لجميع الوثائق. ووفقا للأرشيف الوطني، فإن 99% من الأرشيف بأكمله أصبح الآن عاما.

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