قمة G20 في الهند حل الدولتين ضروري للاستقرار في غرب آسيا

MENAFN - Al-Anbaa) حث رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي زعماء دول مجموعة العشرين (G20) على فعل كل ما يلزم لضمان عدم اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» إلى صراع أوسع، مشيرا إلى أن انعدام الأمن والاستقرار في غرب آسيا مبعث قلق.



جاء حديث مودي خلال افتتاحه أعمال القمة الافتراضية لدول مجموعة العشرين التي ترأسها الهند حاليا، فيما ستتولى البرازيل رئاسة المجموعة في الشهر المقبل.

وقال مودي إن «تحديات جديدة برزت أمام العالم في الأشهر القليلة المنصرمة».

وأضاف «الموقف الذي يشوبه انعدام الأمن والاستقرار في منطقة غرب آسيا مسألة مقلقة لنا جميعا.. من الضروري ضمان ألا يتحول صراع إسرائيل وحماس إلى أي شكل من أشكال الصراع الإقليمي».

واكد أن دول مجموعة العشرين تتفق على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غرب آسيا في أسرع وقت ممكن، كما أنها تتفق على أن حل الدولتين ضروري للاستقرار في غرب آسيا.

وأردف «نعتقد أن الإرهاب غير مقبول لنا جميعا.. قتل المدنيين في أي مكان يستوجب التنديد. من المهم وصول المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب وبلا عوائق».

واستضاف مودي القمة لاستعراض التقدم المحرز فيما يتعلق بمقترحات السياسة والأهداف المعلنة في القمة السنوية لمجموعة العشرين التي نظمت في نيودلهي في سبتمبر الماضي ولتحديد سبل تسريع المضي قدما نحو تحقيق الأهداف.وخيمت ظلال الحرب الروسية في أوكرانيا على الاجتماع، إلا أن أعضاء المجموعة تجاوزوا الخلافات العميقة بينهم حول الحرب لإصدار وثيقة بالإجماع والمضي قدما في موضوعات مثل إجراء تعديلات شاملة على مؤسسات مثل البنك الدولي.حضر القمة كل من: الرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلڤا وآخرون.