-->

Thursday, 23 November 2023 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قمر بيونغ يانغ الأول يلتقط صورا لقواعد أميركية وسيئول تعلق جزئيا اتفاقا عسكريا معها

11/22/2023 11:27:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت كوريا الشمالية أنها وضعت بنجاح في المدار قمرا اصطناعيا للتجسس، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم كيم جونغ أون اطلع على صور لقواعد عسكرية أميركية في «غوام»، أرسلها قمر الاستطلاع الأول لبيونغ يانغ. ونددت واشنطن وسيئول وطوكيو بعملية الإطلاق التي تتحدى العقوبات، وهي ثالث محاولة العام الحالي لوضع قمر اصطناعي في المدار، والمحاولة الأولى منذ لقاء كيم جونغ اون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة فضائية روسية في سبتمبر الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن صاروخا «وضع بدقة قمر الاستطلاع مليغيونغ-1 في مداره».
وأوضحت الوكالة أن الزعيم جونغ أون «اطلع على الصور الجوية لقاعدة أندرسون الجوية وميناء أبرا وقواعد عسكرية أميركية أخرى ملتقطة من الجو فوق غوام في المحيط الهادئ تم تلقيها أمس».
متحدثا في مركز عملية الإطلاق في بيونغ يانغ، قال كيم إن تطوير القمر يعني أن بلاده لديها: «عينان تنظران من مسافة طويلة جدا وقبضة تضرب من مسافة طويلة جدا»، في إشارة محتملة إلى صواريخ كوريا الشمالية الباليستية المحظورة العابرة للقارات، والتي تقول بيونغ يانغ إنها يمكن أن تضرب البر الرئيسي الأميركي.
وردا على ذلك، علقت سيئول بشكل جزئي اتفاقا عسكريا مع بيونغ يانغ موقعا منذ العام 2018، وقالت إنها ستستأنف عمليات المراقبة على حدودهما.

MENAFN22112023000130011022ID1107475105

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث