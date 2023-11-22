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كيف استقبلت دول العالم الإعلان عن اتفاق الهدنة الإنسانية؟

11/22/2023 11:27:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لاقى الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية قطرية بشأن هدنة إنسانية في غزة وإطلاق سراح محتجزين لدى حركة «حماس» ومعتقلين فلسطينيين في إسرائيل، ترحيبا في كل أنحاء العالم، واعتبر خطوة مهمة نحو التهدئة.
وكانت قطر، التي تربطها علاقات جيدة مع كل من «حماس» والولايات المتحدة، تقود مفاوضات في الأسابيع الأخيرة، علما أنها لا تقيم علاقات ديبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
وأعربت الدوحة عن الأمل في أن تؤسس هذه الهدنة لاتفاق شامل، وثمنت وزارة الخارجية القطرية الجهود التي بذلتها القاهرة وواشنطن لدعم جهود الوساطة التي أثمرت هذا الاتفاق، وأكدت دولة قطر استمرار مساعيها الديبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، فيما قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عبر منصة «اكس»: «نأمل في أن تؤسس هذه الهدنة لاتفاق شامل ومستدام يوقف آلة الحرب ونزيف الدماء ويفضي إلى محادثات جادة لعملية سلام شامل وعادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية».
من جهته، رحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتوصل إلى الاتفاق بوساطة مصرية ـ قطرية ـ أميركية، وأفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية «أعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية ـ القطرية ـ الأميركية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين»، مؤكدا استمرار الجهود «من أجل الوصول إلى حلول نهائية».
كما رحبت المملكة العربية السعودية بالاتفاق، و«ثمنت الجهود القطرية والمصرية والأميركية لهذا الغرض»، وجددت ـ بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية ـ «الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، وتحرير المحتجزين والأسرى».
وأعربت دولة الإمارات عن أملها في أن يؤدي الاتفاق إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأثنت وزارة الخارجية ـ في بيان لها ـ على الجهود التي قامت بها «دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة لتحقيق هذا الاتفاق».
وكتبت وكالة الأنباء العمانية في منشور على منصة «إكس» إن «سلطنة عمان ترحب بالإعلان عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة وتبادل عدد من الأسرى المدنيين وإتاحة دخول أعداد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية لقطاع غزة، مثمنة الوساطة المشتركة التي قامت بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لتحقيق ذلك».
وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحكومة بأن القبول باتفاق للإفراج عن رهائن احتجزتهم «حماس» كان «قرارا صعبا لكنه القرار الصحيح»، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حذر من أن اتفاق الهدنة لا يعني نهاية الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجيش سيستأنف العمليات «بكامل قوته» بعد الهدنة من أجل «القضاء» على حركة «حماس» و«تمهيد الظروف اللازمة لإعادة الرهائن الآخرين».
أما حركة «حماس» فقالت في بيان إن «بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان»، بينما رحبت السلطة الفلسطينية بـ «اتفاق الهدنة الانسانية» على ما أفاد مسؤول فلسطيني كبير، داعيا مجددا «إلى وقف تام للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدة الإنسانية».
وقالت تركيا إنها تأمل في أن يساهم الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحركة «حماس» في إنهاء الصراع بشكل كامل، وأملت وزارة الخارجية التركية في بيان «في أن تساعد هذه الهدنة الإنسانية على إنهاء الصراع بشكل كامل في أقرب وقت ممكن وإطلاق عملية سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين». واعتبرت المملكة المتحدة أن الهدنة «خطوة أساسية» للرهائن ولـ «حل الأزمة الإنسانية»، وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون في بيان «يشكل هذا الاتفاق خطوة أساسية باتجاه توفير الارتياح لعائلات الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة». ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «بحرارة» بالاتفاق، داعية إلى «الاستفادة من هذا التوقف» لـ «تكثيف» المساعدة الإنسانية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الترحيب بالاتفاق انه يعمل «بلا هوادة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن».
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن باريس تأمل في أن يكون فرنسيون بين الرهائن الذين سيفرج عنهم في إطار الاتفاق. وإذ رحب الناطق باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف بالاتفاق، معتبرا انه «أول نبأ سار من غزة منذ وقت طويل»، وقال إن «روسيا ومعظم دول العالم كانت تدعو إلى وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية إذ إنهما ضروريان لأي تسوية دائمة» للصراع. وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ «نرحب باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي توصل إليه الأطراف المعنيون ونأمل أن يساعد في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية ويسهم في خفض التصعيد والتوترات».

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