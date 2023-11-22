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البابا يلتقي ذوي محتجزين إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين

11/22/2023 11:27:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى بابا الفاتيكان فرنسيس على نحو منفصل ذوي محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس في غزة، وأقارب معتقلين فلسطينيين في إسرائيل، وقال إن الجانبين «يعانيان بدرجة كبيرة».
وفي ختام لقائه العام الاسبوعي في الفاتيكان، كشف البابا البالغ 86 عاما، أنه استقبل وفدين «أحدهما يضم إسرائيليين لديهم أقارب محتجزون في غزة، والآخر يضم فلسطينيين لديهم أقارب معتقلون في إسرائيل». وقال «إنهم يعانون بدرجة كبيرة وسمعت الآن عن معاناة الطرفين». وأضاف «هذا ما تفعله الحروب، لكننا تخطيناها. هذه ليست حربا إنها إرهاب» من دون تحديد ما إذا كان يشير إلى الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، أو إلى العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ردا على ذلك الهجوم، أو الإثنين معا. وكان الفاتيكان ذكر في تصريحات سابقة للبابا قال فيها «كل إنسان، سواء كان مسيحيا أو يهوديا أو مسلما ولأي شعب أو ديانة انتمى، هو مقدس وثمين بنظر الله وله الحق في العيش بسلام».

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