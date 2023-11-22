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العالم يترقب بدء هدنة غزة ومساع لتحويلها إلى وقف إطلاق نار دائم

11/22/2023 11:27:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وسط ترحيب دولي واسع بالتوصل الى هدنة مؤقتة بين اسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يتخللها تبادل اطلاق سراح معتقلين ومحتجزين، يسود الترقب لبدء تطبيق الاتفاق والالتزام به بعد أكثر من 48 يوما من الحرب والقصف والدمار الذي طال قطاع غزة فيما ينتظر سكانه ان تسكت المدافع وتوقف الغارات لالتقاط أنفاسهم.
وبموجب الاتفاق، يستمر وقف اطلاق النار لأربعة أيام على الأقل للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين الإسرائيليين ومزدوجي الجنسية في غزة مقابل إطلاق سراح ما لا يقل عن 150 فلسطينيا من المعتقلين في إسرائيل.
في السياق، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، وهو كبير المفاوضين القطريين في المحادثات لـ «رويترز»، إن الهدنة تعني أنه «لن يكون هناك أي هجوم على الإطلاق. لا تحركات عسكرية، لا توسع، لا شيء». وأضاف انها ستكون «فترة مكثفة، إذ سنكون على اتصال مباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والطرفين للتأكد من أننا نحقق عملية إطلاق سراح الرهائن بشكل مثالي». وتابع أن قطر تأمل أن يكون الاتفاق «نواة لاتفاق أكبر ووقف دائم لإطلاق النار. وهذه هي نيتنا».
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» سيبدأ اليوم، وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي ان «هذا ليس وقفا لإطلاق النار، وإنما هدنة لمدة 4 أيام تهدف إلى تحرير مختطفينا»، على حد تعبيره. وفيما لم يكشف كوهين ـ في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي ـ عن التوقيت بالضبط، أعلن عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبومرزوق أن المحتجزين الخمسين الذين سيفرج عنهم أغلبهم يحملون الجنسيات الأجنبية. وقال في اتصال مع وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إن وقف اطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ اليوم الخميس الساعة 10 صباحا. وكان بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه سيجري إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا على مدى أربعة أيام سيتم خلالها وقف القتال بمعدل 10 رهائن في اليوم.
إلى ذلك، أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أن أنطونيو غوتيريش «يرحب بالاتفاق»، مضيفا «هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح»، لكن «لا يزال ينبغي القيام بالكثير».
بدوره، دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فليب لازاريني إلى رفع الحصار بشكل نهائي وكامل حتى تتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع ودون أي شروط مسبقة، مشددا على أنه لا يوجد أي مكان آمن فيه حتى ضمن منشآت ومدارس الوكالة والملاجئ. بدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن مفتاح التوصل للاتفاق تمثل في الضغط على الجانبين والعمل بشكل وثيق مع قطر ومصر. واعتبرت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين راسل أن قطاع غزة بات «المكان الأخطر في العالم بالنسبة الى الأطفال». وقالت إن أكثر الأطفال يشكلون 40% من نسبة القتلى، وأضافت «هذا أمر غير مسبوق».
في هذه الأثناء، استقبل فلسطينيون الهدنة في قطاع غزة بتشكيك ومرارة، مثل ميسرة الصباغ الذي قال بشيء من اليأس «عن أي هدنة يتحدثون؟»، معتبرا أن «الإنجاز» يكون بإعادة النازحين الى الشمال. والتقت وكالة «فرانس برس» فلسطينيين في مستشفى ناصر الذي يؤوي نحو 35 ألف نازح، بينما يتواجد في محيطه أيضا عشرات الآلاف الذي غادروا الشمال تحت وطأة القصف الإسرائيلي أو استجابة للإنذارات الإسرائيلية بضرورة الاتجاه جنوبا. وقال ميسرة الصباغ (42 عاما) النازح من مدينة غزة «أنا أرفض الهدنة»، متسائلا «عن أي هدنة يتحدثون؟ شهداء، جرحى، وبيوت مدمرة». وأضاف «هدنة لإدخال بعض المساعدات لا نريدها، نريد العودة إلى بيوتنا».
ورأى ياسر الحويطي (55 عاما) من جهته أن الهدنة ما هي إلا «ذر للرماد في العيون، بعدها ستستأنف الحرب».
وبحسب الحويطي «الآن معاناة الحرب وغدا معاناة بيوتنا المدمرة، أين سنسكن وكيف سنعمرها؟». وقالت سلمى قاسم «ما يهمني متى نرجع إلى بيوتنا في بيت حانون كما كنا»، ولو أنها استدركت بعد ذلك «حتى لو رجعنا إلى أين سنذهب وأين سنعيش؟ دمروا بيوتنا».
وتابعت «أطفالنا مرضى من البرد وعدم الأكل أو الشرب ودون أدوية، الأمراض منتشرة» بسبب أكوام القمامة ونقص المياه النظيفة.
وقالت منى، وهي امرأة من غزة لاقى أبناء وبنات إخوتها حتفهم في ضربة جوية إسرائيلية لمنزل عائلة صيام إنها لا ترى معنى للهدنة بعد ما جرى لعائلتها التي مات معظم أفرادها وإن الهدنة لن تعيد ذويها من الموت ولن تضمد جراح من بقي منهم.
وإلى حين بدء الهدنة لم يتوقف القصف على القطاع في حصد المزيد من أرواح الفلسطينيين. وشوهد دخان القصف الاسرائيلي من أماكن انفجارات طالت عدة مواقع في القطاع. واعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة «ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل»
ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات لجنود يطلقون النار في أزقة ضيقة وقال إنه نفذ ضربات جوية، وأضاف أن قواته عملت داخل أراضي القطاع لتدمير البنية التحتية ورصد مواقع الأسلحة. وتزامن ذلك مع استمرار المواجهات في عدة مواقع شمال القطاع، فيما دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

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