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الاستدامة.. ومحاربة الفقر

11/22/2023 11:27:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تناولنا في مقالنا السابق بعض الملامح حول التعاطي الإيجابي مع أهداف الاستدامة في ضوء ثقافتنا، واليوم نستكمل الحديث حول هذه النقطة وبعض مقترحاتنا وتحفظاتنا حول بعض هذه الأهداف.
ونبدأ حديثنا بالتذكر بأن تراثنا مليء وزاخر بكيفية التعامل الإيجابي مع دوائر التنمية المستدامة الثلاث (الاقتصاد - البيئة - الناس/المجتمع) منطلقا من الحرص على دائرة امتداد وديمومة واستدامة الأثر الاقتصادي الإيجابي على الناس، وحفظ البيئة النقية المساعدة على التعمير، وتنمية المجتمعات في ظل حفظ المقدرات المعمول على استدامتها، في ظل كوننا جميعا مستخلفين في الأرض ومستعمرين لها ومسؤولين عنها ومحاسبين على تصرفاتنا تجاهها وتجاه أنفسنا وتجاه الناس.
وانطلاقا من هذا «التعامل والتعاطي الإيجابي» مع هذه الأهداف فإننا نعلن ونفخر بتمسكنا وتفعيلنا لقيمنا وحضارتنا وعاداتنا الأصيلة واستمدادنا منها، بحيث ينبغي أن يكون منطلقنا في التعامل مع هذه الأهداف هو الحرص على أن تكون منطقية، وأن تكون قابلة للتحقق في نظرنا، حتى لا نشعر بالعجز تجاهها أو انها خيالية أو تصادم الواقع والممكن، وبحيث لا ننسلخ من قيمنا وحضارتنا وعاداتنا وأعرافنا، أو ننساق إلى تقليد الآخرين، أو نقبل ما يمكن أن يقبلوه هم وفق عاداتهم وظروفهم. ولا يعني تحفظنا على بعض الأهداف أو صياغتها الرفض لمحتواها أو مضمونها الإيجابي أو عدم التجاوب معه.
ويمكن أن نسوق عدة أمثلة على تحفظنا على صياغة بعض الأهداف وسياقاتها، فمن ذلك مثلا:
الهدف الأول وهو «القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان»، فنحن نقترح أن يكون التعامل مع الهدف وفق صياغة «محاربة الفقر» بجميع أشكاله في كل مكان، إذ تنطلق مفاهيمنا من منطلق تفعيل الطاقة والوسع والإمكانية، والتجاوب مع القوانين الكونية لا مصادمتها. ومن هذا المنطلق لا يمكن أن يدعي أحد أن بمقدوره «القضاء» على الفقر، إذ ساعتها سنسأله: ما معيار هذا «القضاء على الفقر»؟! وعلى أي أساس يقاس هذا «القضاء»؟! إذ المرء ربما كان غنيا بالنظر لأحدهم فقيرا بالنظر لآخرين. ثم إن المنهجية الصحيحة في نظرنا لـ «محاربة الفقر» تنطلق من بابين: باب التصور، وباب التطبيق، فمن باب التصورات يجب التنفير من الفقر والاستسلام له، ومن باب التطبيق يجب أن يحث على العمل ويسهل طرقه ويفتح مجاله، وعلى الرغم من هذه المنهجية فإن أحدا عاقلا لم يدع أبدا تمام القدرة على «القضاء» على الفقر، بل السعي المنطقي ينطلق من مبدأ «محاربة» الفقر وسد أبوابه وما يؤدي إليه.
ومثال آخر الهدف الثاني «القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة»، ونحن نرى أن التعاطي معه يكون من خلال «محاربة» الجوع و«تحسين» الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، وما قلناه في مقترح الهدف الأول يمكن أن يقال ويعاد في هذا الهدف أيضا.. إذ إنه هو المتماشي مع منطق الأشياء، وما يمكن تحقيقه بالفعل.. ونستكمل بعض التحفظات الأخرى لاحقا.

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