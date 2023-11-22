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مهارات الأطفال التوحديين

11/22/2023 11:27:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر الأخ الفاضل د.فيصل حردان السليسل كتابا حديثا تحت عنوان «المهارات الاجتماعية للأطفال التوحديين»، تشرفت بالحصول على نسخة منه أثناء مقابلتي له في ديوان الأخ الفاضل د.عبداللطيف السنان، يتكون هذا الكتاب من خمسة فصول، تناول به أهمية الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة وأهمية برامج التدخل المبكر للحد من أثر هذا الاضطراب على الطفل وتخفيف الضغوط على الأسرة والعمل على ضرورة مواجهة هذا الاضطراب بالبرامج العلمية والاستفادة من الدراسات العلمية المعنية.
يعد اضطراب التوحد نوعا من اضطرابات النمو المعقدة التي تظهر في مراحل مبكرة من العمر وتستمر مدى الحياة لدى المصاب به فتؤثر على تفاعله واهتماماته المتنوعة والتواصل الجيد مع أقرانه والآخرين المحيطين به، ويختلف الأطفال المصابون بهذا الاضطراب (التوحد) فيما بينهم في قوة مظاهر الاضطراب وشدته مما يستدعي تدخلا طبيا أو استخدام برامج نفسية واجتماعية وخدمات مساندة لتقليل الاضطراب وشدته لديهم. وتستهدف كل هذه البرامج إلى تحسين مهاراته والتقليل من أنواع الضغوط التي يتعرضون لها سواء كانت «داخلية/ خارجية» المنشأ لأنه إن لم يتلق هذه البرامج بصورة مبكرة فإنه من الممكن أن تزيد من حدة هذه الأعراض ويسوء تكيفه الاجتماعي مع البيئة والأسرة وأقرانه وهذا هو السبب الحقيقي في تأليف هذا الكتاب.
إن تناول موضوع المهارات الاجتماعية لهذه الفئة يستوجب الاهتمام به من باب الوعي والإدراك الوالدي والمجتمعي والشعور بالمسؤولية. كما ندعو المؤسسات الحكومية المعنية بهم في سرعة إنشاء المركز الوطني للقياس والتشخيص واعتماد دليل موحد للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على اقتناء أحدث الاختبارات والمقاييس العالمية وتقنينها للكشف عنهم بصورة مبكرة وأن يتم أقتناء البرامج العالمية الأكاديمية والنفسية والاجتماعية مع تدريب الكوادر الوطنية عليها.
لخص المؤلف في الفصل الأول من كتابه الحديث عن مفهوم مبادئ الإرشاد النفسي والتوحد، وأهداف وأدوار وأسس الإرشاد النفسي، ثم عرج في الفصل الثاني على مفهوم التوحد واختصاصات وسمات المميزة للاطفال التوحديين، ثم تطرق لأنواع اضطراب التوحد وتصنيفاته، ليدخل في منطقة غاية في الأهمية، وهو أساليب وأدوات تشخيص اضطراب التوحد التي تتطلب مهارات وقدرات مهنية للتعامل مع التشخيص، كما كتب عن برامج وتأهيل الأطفال التوحديين، وكان لبرامجهم الإرشادية للأطفال نصيب وافر من هذا الكتاب.
أما الفصل الثالث فيؤكد المؤلف فيه على أهمية النمذجة عبر تقنية الوسائل المرئية كآلية لتنمية المهارات الاجتماعية للأطفال التوحديين، ثم كتب عن التعلم التعاوني كإستراتيجية لتنمية المهارات الاجتماعية. أما في الفصل الرابع، فقد ذكر المؤلف بعض البحوث والدراسات العربية والأجنبية التي تناولت المهارات الاجتماعية للتوحديين مع التعقيب، وفي الفصل الخامس تناول المؤلف برنامجه المقترح في تنمية المهارات مثل مهارة الرد على التحية، والإجابة على طلب الآخرين، ومهارة بدء اللعب والتحدث مع الغير.
المؤلف في كتابه هذا أرشدنا نحو إمكانية تطوير المهارات الاجتماعية عن طريق عدة تدخلات مثل توظيف التعلم التعاوني والنمذجة واستخدام التكنولوجيا المساندة بالإضافة إلى التدخلات النفسية والاجتماعية الأخرى بهدف تحسين مهاراتهم الاجتماعية ونظرتهم للحياة وتمكينهم اجتماعيا ليكونوا قيمة مضافة له.
شكرا للدكتور فيصل على هذا الاصدار الذي ستكون له فائدة قصوى لكل من يهمه الأمر.

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