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المتخاذلون أزمة الأمة

11/22/2023 11:27:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كثيرا ما نسمع المتخاذلين في تصدير أكاذيبهم وسهامهم عن المقاومة التي نذرت نفسها وأرواحها لله في تحرير مقدساته وذلك نيابة عن الأمة، يتحدثون بثقة عمياء وكأنهم من كبار المحللين في الحروب والدمار الشامل وهم ليس لهم ناقة ولا جمل في هذا المجال، بعضهم يزعم ويروج أن زعماء المقاومة مثل إسماعيل هنية وخالد مشعل يملكون المليارات من الدولارات، والآخر يقول هزمت غزة ومصيرها الدمار.
مثل هؤلاء لم يقل أحدهم مقولة حق تسهم في دعم غزة، وتناسى أنه مسلم عربي لكنه يبدو كأنه يقف وقفة المستميت مع العدو الذي استحل مقدساتنا وأراضي المسلمين .
على هؤلاء ألا يندهشوا إذا ما حسبهم الناس أنهم ليسوا منا بل رأوا أنهم موالون لأعدائنا، وعندها لن يسمعوا لآرائهم تلك أو مزاعمهم، فالمقاومة سائرة بتوفيق الله والله ناصرها .
وبصفة عامة فإنه في هذه الأحوال يفترض على الجميع نسيان الخلافات البينية عند المسلمين والرجوع والتوكل على الله والاتحاد أمام العدو المحتل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا».

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