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متحف The Museum

11/22/2023 11:27:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في نهاية الأسبوع الماضي قمت بممارسة دوري كجدة، ويا حلو تلك الممارسة، فأخذت أحفادي وهم أحفاد أخوي الله يرحمه وذهبنا إلى «The Museum» بناء على رغبتهم وطلبهم وما نقدر نقول لهم «لا»، فأعز الولد ولد الولد، المراد: عشنا ساعتين من الطفولة والجميل أن تلك الطفولة كانت مستمدة من تاريخ طفولتي!
نعم، يعتبر «The Museum» متحفا يجمع جميع الشخصيات الكرتونية التي ظهرت في السبعينيات والثمانينيات بمجسماتهم وقصصهم، والجميل في تلك التجربة هم الموظفون في هذا المكان، وعلى الرغم من أن الشخصيات قد تكون غير معروفة لأطفال هذا الوقت إلا أن من قام بتلك الفكرة يتمتع بذكاء تجاري وفني من الدرجة الأولى، فجمع ما بين الماضي والحاضر والمستقبل من خلال عرض المجسمات للشخصيات الكرتونية بطريقة تاريخية منتظمة.
ومن النقاط الجميلة هنا اختيار الموظفين في المتحف، والأفضل أن أقول عنهم «المؤدين»، لأن هذا ما لامسته منهم، فعند دخولك للمكان تجد مبدعا يؤدي دوره الذي كتب له من خلال سيناريو «ضيافة واستقبال» الزائر من خلال محاكاة للطفل وأسرته عن الشخصية أو الجزء الكرتوني وتعريف عنه ومحادثتنا وتذكيرنا بتاريخ تلك الشخصية لشد انتباه الطفل للحديث، بل كانوا يقومون بمشاركة الطفل بالحديث أيضا عن تاريخ تلك الشخصية وكيف تم شراؤها وما هو دورها في عالم الشخصيات الكرتونية في ذلك الوقت. ساعتان قضيناهما لم نشعر بالملل بل كان الشعور برغبة المكوث في هذا المكان وعدم الخروج من هذا العالم الجميل.
سيناريو كتب بحكمة فائقة من الإبداع فبعد انتهاء رحلة التجول والمعايشة للشخصيات الكرتونية من حقبة السبعينيات والثمانينيات في المتحف، والتي تستغرق ما بين الساعة والساعة ونصف، يبدأ العرض المسرحي الذي يشمل ثلاثة عروض غنائية مسرحية، وكل عرض يحاكي مرحلة كرتونية ويسلط الضوء على شخصيات مازالت إلى الآن متداولة من الماضي الجميل. ساعتان عشنا طفولتنا وعاش معي أحفادي تلك الطفولة. بالفعل فكرة شملت الأسرة بأكملها وما ميز ذلك الجمع أنه يجمع الفكر والذكريات وما بين الطفل ورب الأسرة أيضا، وتلك هي فكرة The Museum.
مسك الختـام: اللــهم ارحــم أهــلنا في فلسطين.

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