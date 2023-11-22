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لك الله يا غزة

11/22/2023 11:27:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أي إنسان عربي مسلم يشعر بمحن أمته وتنغص عليه هذه المحن حياته، يعيش اكتئابا ما بعده اكتئاب بسبب ما تعيشه أمتنا هذه الأيام. لقد شغلت هذه الأمة بكل ما يبعدها عن واجبها الأساسي وهو حماية مقدساتنا والذود عن ديننا واحترام رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام، فضعفك يا أمتنا جعل الذئاب تمزق جسدك الواهن وتخوض في دمائك. ها هو مسرى نبيك يدنس ويدخله المتطرفون اليهود بأحذيتهم، يصدون المسلمين عن الصلاة ويمنعونهم من رفع الأذان، وها هو الحرم الإبراهيمي يضيفه الصهاينة عنوة إلى تراثهم المزعوم ومعه مسجد مؤذن الرسول بلال.
وها هو نتنياهو في خطابه يقول «القدس عاصمة إسرائيل»، والعين تدمع حزنا وفرحا وغبطة ويأسا ونحن نرى الفلسطينيين يواجهون الدبابات بصدورهم العارية، يقفون أمام الموت غير آبهين لجنود الاحتلال فتصيبهم وتصيب معها قلب كل جبان آثر دنياه على آخرته وجلس يشاهدكم أمام التلفاز مكتفيا بعبارات وضعها من نوعية الشجب والاستنكار والإدانة.
إن الله لن يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وان الحرب بيننا وبين الصهاينة هي حرب عقيدة قبل كل شيء، فالعقيدة لا تحارب إلا بالعقيدة، والصهيونية عقيدة دينية مغلفة بغلاف سياسي فهؤلاء المحتلون متمسكون بعقيدة ولن يكون لنا شأن ولن نكون لهم بالمرصاد إلا إذا تمسكنا بعقيدة «لا اله إلا الله محمد رسول الله». والوضع في قطاع غزة المحاصر يتصاعد في ظل غياب التحرك الدولي الفاعل وفي غياب اتخاذ المجتمع الدولي المواقف الجادة لوقف الانتهاكات الاسرائيلية، بينما يؤكد بعض المسؤولين من دول العالم المختلفة على ضرورة وقف القتال في غزة في اقرب وقت وتخفيف الأزمة الإنسانية ودعم المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الكارثة الإنسانية، لأن الوضع في غزة يؤثر في كل البلدان بجميع العالم، ولابد من المجتمع الدولي ان يتحرك بشكل عاجل لمنع انتشار هذه المأساة.
لكن هؤلاء الصهاينة لا يعبثون أو يلعبون، فهذا الكيان المحتل لن يكتفي بفلسطين والجولان، لكنهم وضعوا على باب الكنيست شعارا يقول «أقيموا دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل»، فلا يجوز الصلح مع هؤلاء المحتلين قتلة الأنبياء، فالأرض هي أرض فلسطينية مباركة وهي أرض الوحي وهي مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، وبها المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله.
رحم الله المعتصم الذي جمع جيوشا نصرة لامرأة مسلمة استنجدت به، فجمع رجاله واهتزت أركان الدولة الإسلامية لصرخة هذه المسلمة، ولبى المعتصم نداءها ونصرها وأخذ لها حقها. وأيضا حين جلس صلاح الدين ذات مرة مع أركان حربه فحدثت بينهم نادرة طريفة فضحكوا ولم يضحك صلاح الدين، فقالوا له: لماذا لا تضحك كما نضحك؟ فقال لهم: أستحيي من الله أن يراني مبتسما والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين! حتى الابتسامة حرمها على نفسه. وأوضحت التجارب أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة واحدة، وهي اللغة التي أخرجتهم من لبنان.
قال الشاعر:
سأحمل روحي على راحتي
وألقي بها في مهاوي الردى
فإما حياة تسر الصديق
وإما ممات يغيظ العدى
نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يرفع راية الإسلام خفاقة عالية ترفرف على القدس الحبيبة معلنة نهاية الصهيونية الحاقدة.. اللهم آمين.

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