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أَبَيْنٌ واشتياقٌ وارْتِياعُ

11/22/2023 11:27:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثلاث وأي ثلاث متى اجتمعن على قلب رجل لم يطل عمره، فالإنسان كائن ضعيف تؤذيه الشوكة في رجله، يقول ابن الأبار عبدالله بن أبي بكر القضاعي البلنسي:
أَبَيْنٌ واشتياقٌ وارْتِياعُ
لقد حُمِّلتُ ما لا يُستطاع
أما البين فهو الفراق الطويل اللاإرادي، وللبين تأثير بالغ على النفس إذا كان من فارقك عزيزا على نفسك، والاشتياق هو الرغبة الشديدة في رؤية الأهل والأحباب، أما الارتياع فهو الخوف الشديد والفزع، وكلها أحاسيس مؤلمة للغاية فقد حمل حملا ثقيلا يفوق طاقته، ثم قال:
تملكني الهوى فأطعت قسرا
ألا إن الهوى ملك مطاع
لقد ملك الحب عنان ابن الأبار رغما عنه، فلم يستطع حيال ملك الهوى فعل شيء، فقدم له السمع والطاعة، ثم يذهب الى موضوع آخر وهو الفراق فيقول بحسرة وأسى:
وروعني الفراق على احتمالي
ومن ذا بالتفرق لا يراع
رغم شدة تحمله وثقته بنفسه إلا أن الفراق راعه وأفزعه، ومن في هذه الدنيا لا يروعه فراق أحبته، فحبه لهم شديد لا يعار ولا يستعار ثابت في القلب لا يتزعزع، وهذه بعض أبيات القصيدة التي يتذكر ابن الأبار وطنه وأحبته ومنازله، فبكى فراق بلنسية بعد ان احتلها الفرنجة فخرج منها إلى تونس ولسان حاله يقول: مرغم أخوك لا بطل، والوطن لا يعادله شيء في هذه الدنيا وهو أغلى ما يملكه الإنسان، وابن الأبار كاتب مشهور وشاعر وأديب، وكانت نهايته القتل على يد المستنصر بالله محمد بن زكريا أحد سلاطين بني حفص.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر فقد زرع عبدالرحمن الداخل نخلة شامية في رصافة قرطبة ولما أينعت وآن قطافها تذكر من خلالها وطنه ومرتع صباه في دمشق والشام فقال:
تبدت لنا وسط الرصافة نخلة
تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل
فقلت شبيهي بالتغرب والنوى
وطول التنائي عن بني وعن أهلي
نشأت بأرض أنت فيها غريبة
فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي
ودمتم سالمين

MENAFN22112023000130011022ID1107475093

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