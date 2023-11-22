أَبَيْنٌ واشتياقٌ وارْتِياعُ

(MENAFN
- Al-Anbaa) ثلاث وأي ثلاث متى اجتمعن على قلب رجل لم يطل عمره، فالإنسان كائن ضعيف تؤذيه الشوكة في رجله، يقول ابن الأبار عبدالله بن أبي بكر القضاعي البلنسي:
أَبَيْنٌ واشتياقٌ وارْتِياعُ
لقد حُمِّلتُ ما لا يُستطاع
أما البين فهو الفراق الطويل اللاإرادي، وللبين تأثير بالغ على النفس إذا كان من فارقك عزيزا على نفسك، والاشتياق هو الرغبة الشديدة في رؤية الأهل والأحباب، أما الارتياع فهو الخوف الشديد والفزع، وكلها أحاسيس مؤلمة للغاية فقد حمل حملا ثقيلا يفوق طاقته، ثم قال:
تملكني الهوى فأطعت قسرا
ألا إن الهوى ملك مطاع
لقد ملك الحب عنان ابن الأبار رغما عنه، فلم يستطع حيال ملك الهوى فعل شيء، فقدم له السمع والطاعة، ثم يذهب الى موضوع آخر وهو الفراق فيقول بحسرة وأسى:
وروعني الفراق على احتمالي
ومن ذا بالتفرق لا يراع
رغم شدة تحمله وثقته بنفسه إلا أن الفراق راعه وأفزعه، ومن في هذه الدنيا لا يروعه فراق أحبته، فحبه لهم شديد لا يعار ولا يستعار ثابت في القلب لا يتزعزع، وهذه بعض أبيات القصيدة التي يتذكر ابن الأبار وطنه وأحبته ومنازله، فبكى فراق بلنسية بعد ان احتلها الفرنجة فخرج منها إلى تونس ولسان حاله يقول: مرغم أخوك لا بطل، والوطن لا يعادله شيء في هذه الدنيا وهو أغلى ما يملكه الإنسان، وابن الأبار كاتب مشهور وشاعر وأديب، وكانت نهايته القتل على يد المستنصر بالله محمد بن زكريا أحد سلاطين بني حفص.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر فقد زرع عبدالرحمن الداخل نخلة شامية في رصافة قرطبة ولما أينعت وآن قطافها تذكر من خلالها وطنه ومرتع صباه في دمشق والشام فقال:
تبدت لنا وسط الرصافة نخلة
تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل
فقلت شبيهي بالتغرب والنوى
وطول التنائي عن بني وعن أهلي
نشأت بأرض أنت فيها غريبة
فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي
ودمتم سالمين
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