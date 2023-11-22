-->

Thursday, 23 November 2023 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جامعة البترا تستضيف ندوة حوارية حول الخطاب الدبلوماسي والإعلامي الأردني في الحرب على غزة

11/22/2023 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذر وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة من وجود مشروع سياسي إسرائيلي خلف الحرب على غزة يعمل بجد لدفع أهالي غزة للهجرة الطوعية من القطاع من خلال إخراج سكان المناطق الشمالية إلى الجنوب تحت ذريعة العمليات العسكرية، ثم تحويل الجنوب إلى منطقة لا يمكن العيش فيها وفتح معبر رفح لمن أراد الخروج.
وجاء تحذير المعايطة ضمن ندوة حوارية نظمتها كلية الإعلام بجامعة البترا برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، تناولت الخطاب الدبلوماسي والإعلامي الأردني في الحرب على غزة، بعنوان: "الحرب على غزة: دبلوماسية أردنية نشطة، وخطاب إعلامي مهني" استضافت فيها الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، ووزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، وأدار الندوة عميد كلية الإعلام الأستاذ الدكتور على نجادات.
وقال القضاة إن جلالة الملك قاد الدبلوماسية الأردنية منذ اليوم الأول للحرب على غزة بمواقف ثابتة تهدف إلى حماية المدنيين، وإيصال المساعدات، والتحذير من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، مضيفًا أن الملك وظف علاقاته الدولية للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وجرائمها، كما وجه الحكومة لتقديم كل المساعدة والدعم الممكن.
وأضاف القضاة أن الملك زار واستقبل العديد من الرؤساء وتحدث إليهم بهدف حشد الدعم لوقف الحرب المستعرة على غزة، وضمان إيصال المساعدات الكافية والعاجلة للأشقاء الفلسطينيين، كما وجه جلالة الملك الحكومة لتوفير دعم مالي لوكالة الأونروا، وكان تحرك وزارة الخارجية الأردنية في إطار دبلوماسية الملك، بالعمل على حشد موقف دولي لضمان سلامة وحماية المدنيين في غزة.
وأشار القضاة إلى أن وزارة الخارجية الأردنية شكلت خلية أزمة توزع نشاطها على متابعة الأردنيين الموجودين في غزة وإجلائهم، وتم إجلاء عدد كبير من المواطنين الأردنيين حتى الآن، من أصل ٧٤١ مسجلين على قوائم الوزارة، مشيراً إلى وصول طائرة الإجلاء الثانية من مطار العريش إلى مطار ماركا في عمّان، حاملة على متنها ٢٤ شخصاً من أصل ٨١ تم إجلاؤهم يوم أمس من غزة إلى مصر عبر معبر رفح.
وكان لخلية الأزمة نشاط سياسي عملت فيه الوزارة على الاتصال مع الأطراف الدولية والفعالة من دول عربية وأوروبية وغربية، لتنسيق موقف دولي لحماية المدنيين وتقديم المساعدات، مشيرًا إلى جولة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، إلى عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
ولفت القضاة إلى اللغة المستخدمة في بيانات وزارة الخارجية التي يعتقد العديدون أنها ربما تكون مجرد كلمات، قائلاً: "إن المفردات المستخدمة في بيانات الوزارة لها أثر على المستوى الدبلوماسي، مضيفًا أن الوزارة قامت باستدعاء السفير الأردني من إسرائيل، وإبلاغهم بعدم عودة السفير الإسرائيلي إلى الأردن".
ووجه المعايطة في كلمته انتباه الحضور إلى المشروع السياسي خلف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشيرًا إلى أنه بخلاف الحروب السابقة على غزة خرج رئيس وزراء الاحتلال منذ البداية ليعلن أنها "حرب" وليست عملية عسكرية، وأضاف المعايطة إن هذه الحرب جاءت لخدمة المشروع السياسي، قائلاً: "وجب ألا نتفاعل فقط مع آثار الحرب، ولكن وجب الانتباه إلى المشروع السياسي خلفها".
وأوضح المعايطة أن المشروع السياسي يهدف إلى إجراء تغيير عسكري وسكاني، ثم التهجير. وتابع المعايطة قائلاً: لقد وجه جيش الاحتلال التحذيرات لأهالي شمال القطاع بضرورة أخلاء منازلهم والتوجه إلى الجنوب تحت ذريعة العمليات العسكرية، ثم الانتقال إلى الخطوة الثانية وهي تحويل الجنوب لمنطقة لا يمكن العيش فيها، ثم الخطوة الثالثة وهي التهجير إلى سيناء.
وقال المعايطة لقد بنى الأردن موقفه السياسي وفقًا لفهمه لطبيعة المشروع السياسي الإسرائيلي خلف الحرب على غزة، لذلك أعلن الأردن رفضه التهجير لسكان القطاع إلى سيناء والوقوف ضده، وقال المعايطة: "لكنه أمر تعمل إسرائيل بجد لتحقيقه".
ولفت المعايطة الانتباه إلى تصريحات بعض الدول الغربية التي خرجت مؤخرًا تعلن رفضها سياسة "التهجير القسري" للفلسطينيين، وعلق المعايطة بأن تلك العبارة لا تبدو بريئة، فهي إن كانت ترفض "التهجير القسري"، لكنها قد تقبل بالهجرة الطوعية، وهو ما تسعى إسرائيل لفعله من خلال تضييق الخناق على الجنوب ثم العمل على فتح معبر رفح لمن أراد الخروج.
وقال عميد كلية الإعلام الدكتور علي نجادات إن الندوة جاءت لتوفير مساحة وطنية مناسبة لطلبة الجامعة للاطلاع على كل ما قامت به الدولة الأردنية من أجل مساندة الأشقاء في فلسطين وغزة على وجه الخصوص مشيرا إلى أن جامعة البترا والطلبة فيها يقفون خلف القيادة الهاشمية الحكيمة ومواقفها الوطنية والقومية المشرفة تجاه ما يجري من عدوان على الشعب الفلسطيني.

MENAFN22112023000072011014ID1107475092

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث