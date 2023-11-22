استقرار الدولار عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقر سعر صرف الدولار
الأميركي اليوم الأربعاء، لكنه ظل غير بعيد عن أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر
مقابل سلة عملات، بعدما أشار بيان اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي
الأميركي) إلى الإبقاء على الوضع الراهن لسعر الفائدة.
وبحسب شبكة "سي
أن أن" الأميركية، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية
مقابل سلة عملات، 0.12 بالمئة إلى 103.65، مبتعدا قليلا عن أدنى مستوى له في شهرين
ونصف الشهر عند 103.17 الذي بلغه أمس الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر بنحو ثلاثة
بالمئة الشهر الجاري متوجها صوب أسوأ أداء شهري خلال عام.
وسجل اليورو في أحدث
معاملاته 1.0908 دولار بعد صعوده إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ منتصف آب/ أغسطس الماضي إلى 1.09655 أمس الثلاثاء، في
حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2527 دولار ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في
شهرين عند 1.2558 دولار.
وانخفض الين الياباني
0.16 بالمئة إلى 148.65 مقابل الدولار مع قرب بدء المعاملات الأوروبية بعدما بلغ
أعلى مستوى له في شهرين عند 147.155 مقابل الدولار أمس.
وصعد الين اثنين
بالمئة مقابل الدولار الشهر الحالي لكنه ما زال متراجعا 12 بالمئة منذ بداية العام
الحالي. (بترا)
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