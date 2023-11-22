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استقرار الدولار عالميا

11/22/2023 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقر سعر صرف الدولار الأميركي اليوم الأربعاء، لكنه ظل غير بعيد عن أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات، بعدما أشار بيان اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى الإبقاء على الوضع الراهن لسعر الفائدة.

وبحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، 0.12 بالمئة إلى 103.65، مبتعدا قليلا عن أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 103.17 الذي بلغه أمس الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر بنحو ثلاثة بالمئة الشهر الجاري متوجها صوب أسوأ أداء شهري خلال عام.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته 1.0908 دولار بعد صعوده إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ منتصف آب/ أغسطس الماضي إلى 1.09655 أمس الثلاثاء، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2527 دولار ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين عند 1.2558 دولار.

وانخفض الين الياباني 0.16 بالمئة إلى 148.65 مقابل الدولار مع قرب بدء المعاملات الأوروبية بعدما بلغ أعلى مستوى له في شهرين عند 147.155 مقابل الدولار أمس.

وصعد الين اثنين بالمئة مقابل الدولار الشهر الحالي لكنه ما زال متراجعا 12 بالمئة منذ بداية العام الحالي. (بترا)

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