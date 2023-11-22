-->

Thursday, 23 November 2023 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقيع مذكرة تفاهم بين الاقتصاد الرقمي وأمديست

11/22/2023 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومنظمة امديست لخدمات التعليم والتدريب اليوم الخميس مذكرة تفاهم بهدف تقديم الدعم للشباب الأردني من خلال تطوير مهاراتهم في مجالات التواصل والابتكار والريادة والتكنولوجيا وذلك لمواكبة مهارات العمل المطلوبة في القرن الواحد والعشرين.

وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والمدير القطري لأمديست الأردن نور الرشيد قيام منظمة أمديست وبالتعاون مع جوجل "”Google بتقديم منح تعليمية لطلبة الجامعات الأردنية من خلال شراكتهم مع برنامج "GROW STRONGER WITH GOOGLE" للشهادات المهنية وذلك لدعم المهارات الرقمية المطلوبة لدى الطلبة لمواكبة التحول الرقمي من خلال الحصول على شهادات جوجل المهنية في مجالات دعم تقنية المعلومات، إدارة المشاريع، تحليل البيانات، تحليل البيانات المتقدم، تصميم تجربة المستخدم، الأتمتة في تقنية المعلومات باستخدام بايثون، التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، أمان المعلومات والذكاء التجاري.

كما تتضمن مذكرة التفاهم قيام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتقديم الدعم لأمديست من خلال تيسير لقائهم مع الداعمين من القطاعين الخاص والعام والوزارات ذات العلاقة وذلك لتمويل برامجهم وبما يتلاءم مع أهداف الوزارة وخبرة أمديست في إدارة المشاريع، كما تعتزم أمديست بتقديم الدعم بهدف تطوير برامج فعّالة تتناغم مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة كما ستقوم أمديست بالتنسيق مع الوزارة للمساهمة في جذب المانحين والشركاء وتصميم البرامج لتحقيق أهداف التنمية لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

من جانبه، أكد الهناندة على حرص وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص على تنمية المهارات الرقمية ومهارات التواصل والجاهزية الوظيفية لدى الشباب وبالأخص طلبة جامعاتنا الأردنية والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية التي باتت متطلبا أساسيا لتؤهلهم للعمل في السوق المحلي والعالمي.


MENAFN22112023000072011014ID1107475089

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث