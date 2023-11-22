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ما هي سبل استثمار صناعة الأفلام في الترويج السياحي؟

11/22/2023 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- تزخر المملكة بالكثير من المواقع السياحية والأثرية، حتى بلغ الأمر بوصف الأردن بالمتحف الأثري المفتوح، ما يستدعي الاستثمار بهذه الميزة من خلال التسويق والترويج بشتى الوسائل.
وإحدى هذه الوسائل صناعة الأفلام، باعتبارها أداة جذب مهمة تروج للمملكة بمواقعها المميزة، الأمر الذي دفع خبراء للتشديد على ضرورة التركيز والاهتمام بهذه الصناعة والعمل على التوسع بها على مستوى العالم.
وأكد الخبراء، في احاديث منفصلة لـ"الغد"، ضرورة جذب اكبر عدد ممكن من الجهات المعنية بهذه الصناعة التي تعزز وتدعم الاقتصاد الوطني.
وكان الملك عبدالله الثاني افتتح في ايلول (سبتمبر) الماضي "استوديوهات الأردن - أوليفوود"، وهو مجمع استديوهات متخصص لصناعة الأفلام في المملكة.
والاستديوهات الجديدة مقامة على مساحة كلية تبلغ 47 دونما بمنطقة المقابلين، وتتضمن عدد 2 استوديو بمساحة 1500 متر مربع لكل منهما، ومشغلا مختصا للأعمال الحرفية الخاصة بديكورات الأفلام مثل النجارة والحدادة والدهان، ومكاتب إدارية، ومرافق ومكاتب مساندة.
ويشار إلى أن الخطة التنفيذية الحكومية لرؤية التحديث الاقتصادي تضمنت التركيز على تسويق المعالم الاردنية لتكون مواقع تصوير افلام.
مدير عام الهيئة الملكية للافلام مهند البكري بين انه ومنذ العام 2007 وحتى العام الحالي تم إنفاق نحو مليار دولار في المملكة على صناعة الافلام. لافتا إلى أن هذه الصناعة تشغل نحو 129 مهنة بالاضافة الى ارتباط هذه الصناعة المهمة بنحو 40 قطاعا.
واضاف ان صناعة الافلام قطاع معروف على مستوى العالم وكثيرا ما يستخدم للترويج للمواقع السياحية والاثرية وعنصر مهم بجذب اكبر عدد من السياح واستثماره سينعكس على ارتفاع معدلات الدخل السياحي وتنشيط العجلة الاقتصادية.
واشار البكري إلى ان الافلام والاعمال التي شهدتها المملكة ساهمت بشكل مباشر في زيادة اعداد السياح والترويج للموقع الذي تم التصوير فيها مثل البترا ووادي رم، اذ بعد عرض فيلم سينمائي صور في وادي رم في العام 2018 زاد اعداد سياح المنطقة بنحو
400 % من مختلف الجنسيات.
وبين ان صناعة الافلام باتت عنصر جذب سياحي مهما، فالسائح يبحث عن المواقع التي شاهدها في تلك الأفلام عند زيارته للمملكة.
من جهته، قال وزير الاستثمار السابق مهند شحاده ان صناعة الافلام من اهم الصناعات التي يجب ان يهتم بها الاقتصاد الوطني. لافتا إلى المقومات التي تمتلكها المملكة خاصة المواقع السياحية الطبيعية والاثرية اضافة الى الاستديوهات المتوفرة ايضا.
واشار الى اهمية جذب هذه الصناعة من خلال تقديم اعفاءات وحوافز والابتعاد عن التفكير المحاسبي وتطبيق التفكير الاقتصادي الذي سيدر على المملكة الكثير من الموارد المالية الملفتة والتي سيصل مردودها الى مليارات الدولارات وهذه ستكون محفزا قويا للاقتصاد الوطني.
وبين شحاده ان صناعة الافلام تحرك الكثير من القطاعات الاقتصادية اضافة الى خلق فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية حيث يجب العمل على تطوير ودمج المجتمعات المحلية في هذه الصناعة والتأكيد على أنهم جزء منها.
بدوره، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبدالرزاق عربيات ان صناعة الافلام مهمة على مستوى العالم وتعزز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية.
وأضاف عربيات ان المملكة لديها كافة المقومات التي تجذب هذا النوع من الصناعات اضافة الى افتتاح استوديوهات في المملكة لتعزيز سياحة صناعة الافلام التي ستنعكس على زيادة اعداد السياح وارتفاع الدخل السياحي.
واشار إلى ان هذه المقومات الطبيعية والاثرية بالاضافة الى الصناعية التي تمتلكها المملكة المتخصصة في صناعة الافلام ستوظف الكثير من الأردنيين بالاضافة الى تحريك العجلة الاقتصادية بمختلف القطاعات.
واوضح عربيات ان صناعة الافلام تعود على المملكة بدخل مالي مرتفع وملحوظ اضافة الى خلق فرص عمل جديدة للأردنيين.
وأكد عربيات دور هيئة تنشيط السياحة في دعم الهيئة الملكية للأفلام باستضافة منتجين اهم الافلام العالمية والمخرجين بالاضافة الى المصورين في المملكة للقيام برحلات استطلاعية لمختلف المناطق ولرؤية المواقع السياحية والاثرية المنتشرة بمختلف المحافظات لإقناع تلك الشركات لاستهداف المملكة وتنفيذ عمليات التصوير فيها.
وحاولت الغد الاتصال مع رئيس سلطة اقليم البترا التنموي السياحي فارس البريزات لاستفسار عن دور واهمية البترا ووادي رم في سياحة صناعة الأفلام نظرا لاستقبال تلك المواقع للعديد من الاعمال السينمائية العالمية التي ساهمت في التسويق والترويج لتلك المواقع في مختلف دول العالم لكن لم يتسن لها الحصول على رد.
ويشار إلى أن الدخل السياحي حقق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نمواً نسبته 11.7 %، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 435.9 مليون دينار (614.8 مليون دولار)، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.
أما خلال العشرة شهور الأولى من عام 2023، فقد أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 34.7 % بتسجيله لما قيمته 4,561.7 مليون دينار (6,433.9 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,560.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 34.1 %؛ وذلك ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4,656.9 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 31.8 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 903.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 47.4 %.

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