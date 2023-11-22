كيف نحافظ على وتيرة نمو الصادرات الوطنية إلى العراق؟

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- بينما ترتفع قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق يؤكد صناعيون أن على الحكومة تخفيض كلف الطاقة وتسهيل نقل البضائع بين البلدين للحفاظ على زخم تواجد المنتجات الأردنية هناك.

وشدد الخبراء على ضرورة تكثيف الجهود في سبيل توسيع قوائم السلع المعفاة من الرسوم الجمركية العراقية وتبادل الزيارات والمشاركة بالمعارض في إطار زيادة الصادرات والترويج للمنتجات الوطنية وفتح نوافذ تسويقية لها.

وأشاروا إلى أن زيادة قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية آب (أغسطس) تعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها جودة المنتجات الوطنية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الرسمية الموقعة بين البلدين خلال العام الماضي.

ووفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة حديثا عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفعت قيمة صادرات المملكة إلى العراق خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب هذه البيانات، بلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي 374 مليون دينار مقابل 355 مليونا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تحليل أجرته "الغد" شكلت السوق العراقية قرابة 18 % من اجمالي صادرات المملكة الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى البالغ قيمتها 2.030 مليار دينار حتى نهاية آب (اغسطس) الماضي.

ويصدر الأردن للعراق وفق بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.

وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية ونائب رئيس غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان إن "الحفاظ على زخم وضمان استمرار نمو الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة داخل السوق العراقية، يستدعي الحاجة ضرورة العمل على جملة من الإجراءات لإعادة تلك المكانة المرموقة للمنتجات الأردنية داخل السوق الواعد والمهام".

وزاد"من هذه الإجراءات تكثيف الجهود والبناء على ما عملت عليه الغرفة خلال الفترة الأخيرة من خلال توقيع مذكرة التفاهم على السير بخطوات عملية لتنفيذ إطلاق المركز الاقتصادي الاردني في العراق، او إنشاء الغرفة الصناعية المشتركة، إذ ان انشاء المراكز التجارية وتحويلها إلى حقيقة لها أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".

وأشار الجيطان الى اهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بشكل اكبر وتعزيز الاستفادة منها لضمان زيادة المبادلات التجارية واقامة المشاريع التي تحقق المصالح المشتركة.

واكد الجيطان ان القطاع الصناعي من خلال غرفة صناعة الاردن يولي اهتماما كبيرا في التعامل مع ملف السوق العراقية خاصة أن العراق يعتبر شريكا استراتيجيا وعمقاً مهماً للمنتجات الأردنية والاستثمارات المشتركة، اذ كانت الصادرات الأردنية الى السوق العراقية قبل العام 2013 تشكل 20 % من اجمالي الصادرات الوطنية.

وأشار الجيطان إلى ضرورة الإسراع في انشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، لكونها فرصة نوعية في استعادة وتوسيع العلاقات التجاريّة والاقتصادية بين البلدين.

ووقع الأردن والعراق بداية العام الماضي عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بالإضافة الى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الجمركية.

وأكد مسؤول ملف التصدير الى العراق في غرفة صناعة الاردن م.إيهاب قادري ان "زيادة الصادرات الى الجارة الشقيقة العراق يعود الى جملة من الاسباب في مقدمتها جودة المنتجات الوطنية وقدرتها على تلبية احتياجات المستهلك العراقي".

واكد قادري أن القطاع الصناعي ينظر الى الجارة الشقيقة العراق كشريك استراتيجي مهم في مختلف المجالات وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات بالإضافة الى القرب الجغرافي والسير في تنفيذ العديد من المشاريع من بينها المدينة الاقتصادية المشتركة.

وأكد قادري ان الغرفة تسعى دائما من خلال سلسلة من الجهود الهادفة لزيادة ودفع عجلة العلاقات التجارية المتبادلة وازالة المعيقات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين بدعم وتسهيلات مقدمة من قبل سفارة المملكة في بغداد.

وقال مسؤول ملف المعارض والمؤتمرات في غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي ان "الحفاظ على زخم الصادرات الوطنية الى السوق العراقية يتطلب العديد من الاجراءات في مقدمتها تسبيط عمليات النقل البري للبضائع عند المنافذ الحدودية بالاضافة الى تسهيل عمليات التحويل المالية لقيمة اثمان البضائع التي تصدر الى العراق".

وأشار الرجبي الى ضرورة العمل على توسيع قوائم السلع المعفاة من الرسوم الجمركية العراقية بحيث يتم ضم سلع اردنية اخرى، الامر الذي يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويزيد فرص تصدر المنتجات الى السوق العراقية.

وشدد الرجبي على ضرورة تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية من خلال اعادة النظر بكلف الطاقة بخاصة فيما يتعلق بأثمان الطاقة التي تشكل في بعض القطاعات 40 % من كلف الانتاج بخاصة الصناعات البلاستيكية.

وفيما يخص مستوردات المملكة من العراق تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع مستوردات الأردن من العراق خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة 21 % لتصل إلى 114 مليون دينار مقابل 94 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتستورد المملكة من السوق العراقية العديد من المنتجات منها نفط خام وزيوت، قش وحبوب وأثمار متنوعة، تمر مجفف، فستق، منتجات كيميائية عضوية، أصباغ ومواد ملونة سطحية، الأثاث الألمنيوم غير المخلوط.







