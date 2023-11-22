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الإعمار الأوروبي يتوقع استقرار النمو الاقتصادي للمملكة

11/22/2023 11:27:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان - توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يبقى النمو الاقتصادي في الاردن مستقرا نسبيا على المدى القصير.
وأشار البنك في توقعاته إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام القادم 2024 سيكون مماثلا لنسب النمو المتوقعة للعام الحالي والتي ستبلغ وفق تقديراته
2.5 %، مبينا أنه من المتوقع أن يواصل قطاع الخدمات نموه القوي وأن يستمر انتعاش القطاع السياحي.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني ما يزال عرضة للخطر نتيجة الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمي التي تفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وزيادة كلف فاتورة الاستيراد، فضلا عن احتمالية استمرار سياسة التشديد النقدي عالميا.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 % في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022، وبذلك تكون نسبة النمو للنصف الأول من عام 2023 مقارنة مع النصف الأول من عام 2022 بالأسعار الثابتة 2.7 %
وأكد البنك في تقرير التقييم السنوي الخاص بالأردن والذي صدرت نسخته الجديدة في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي تحت عنوان " الأردن 2023-2024 التحولات الصغيرة والكبيرة"، حاجة الإقتصاد الأردني إلى إصلاحات هيكلية أعمق، إضافة إلى العمل على تعزيز الإيرادات وتنشيط النمو، إلى جانب دعم خدمات الوصول إلى القطاع الخاص وتحسين الضمانات المالية وإصلاحها لقطاعات الطاقة والمياه.
وأشار تقرير البنك إلى أن الحكومة الاردنية اتخذت خلال العامين الماضيين خطوات جادة ومهمة نحو إصلاح الاقتصاد الأردني وعلى راسها خطة التحديث الاقتصادي، التي سيشكل تنفيذها تحول بالغ الأهمية للاقتصاد الأردني نحو التقدم والازدهار، والمساهمة في حل المشكلات الاقتصادية التي تواجهه منذ سنوات.
ولفت التقرير إلى أن ابرز الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها الحكومة الأردنية مؤخرا وسيكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني الأردني في المدى المتوسط تتمثل فيما يلي قانون تعزيز البيئة الاستثمارية والذي سيعزز من جاذبية للأردن للاستثمارات الاجنبية، إضافة إلى تعديل وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيدعم كفاءة تمكين الهيئات الحكومية وضمان تنفيذ المشروعات الاقتصادية.
ومن هذه الاصلاحات ايضا خطة تحديث القطاع العام الذي ما يزال العمل بها مستمرا والتي ستساهم في تحسين إدارة الموارد البشرية وتمكين القطاع العام من صنع السياسات والتخطيط الاستراتيجي وتحسين جودة الخدمات الحكومية، إلى جانب اجراء بعض التعديلات التنظيمية على قانون الضمان الاجتماعي بهدف تشجيع توظيف الشباب ودعم عمل النساء وتجريم التحرش الجنسي في مقرات العمل.
وبين التقرير أنه على الرغم من هذه الإصلاحات، ما تزال معدلات مشاركة النساء في العمل منخفضة إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب ضعف معالجة مشكلات قطاع العمل والعمالة الجزئية، فضلا عن حاجة القطاعات ذات العمالة الكثيفة إلى المزيد من إجراء الإصلاحات واستقطاب الاستثمارات.
ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد المستثمرين الرئيسين في الأردن، إذ يبلغ حجم استثماراته التراكمية في المملكة نحو 2 مليون يورو ، كما تبلغ قيمة محفظة المشاريع الحالية للبنك محليا 1.048 مليون يورو تشكل حصة القطاع الخاص منها حوالي 53 % ، و ناهز عدد المشاريع التي نفذها البنك في الاردن 70 مشروعا.

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