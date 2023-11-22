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خبراء يؤكدون ضرورة التحوط في الموازنة المقبلة

11/22/2023 11:27:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- تواجه دول منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما دول الطوق، تأثيرات سياسية واقتصادية بسبب الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في الوقت الذي ما تزال هذه الدول في مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والمخاوف من اندلاع حرب أخرى في منطقة منتجة للطاقة، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم والأسعار، خاصة أسعار الوقود، وحركة الاستثمار والسياحة في المنطقة.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قالت خلال مشاركتها في مبادرة "مستقبل الاستثمار" في العاصمة السعودية الرياض، مؤخرا، إن الصراع بين الاحتلال وغزة، سيترك تأثيراً سلبياً على اقتصادات الدول المجاورة، ومنها الأردن.
ووفقاً للنصوص الدستورية الأردنية، يتوجب على الحكومة أن تقدم موازنة العام المقبل لمجلس الأمة قبل الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، آخذة بعين الاعتبار الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها المنطقة حالياً بسبب العدوان على قطاع غزة، في ظل المباحثات التي يجريها الأردن مع صندوق النقد الدولي في إطار المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
مسؤولون وخبراء اقتصاديون أردنيون، أكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحكومة تبني موازنة طوارئ في بنودها، وعليها أن تأخذ التحديات الإقليمية الراهنة عند إعدادها وتقديمها لمجلس النواب للسير في مراحلها الدستورية.
وأكد وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور، أن الأردن يبحث حاليا مع صندوق النقد الدولي تبني برنامج إصلاح جديد لدى انتهاء البرنامج الحالي في ربيع العام المقبل، ولا شك أن الأحداث التي تشهدها المنطقة ستؤثر على الاقتصاد الأردني، ولاسيما ما يتعلق بقطاع السياحة وتدفق الاستثمارات وبعض الجوانب المتعلقة بالتجارة الخارجية وعلى الطلب الكلي محليا.
وتوقع أن تتأثر الإيرادات العامة في الموازنة العامة بفعل تراجع الطلب والصعوبات التي قد تشهدها بعض القطاعات الاقتصادية، ومن جانب آخر تبرز الحاجة لنفقات إضافية، وما تستدعيه التطورات من مساعدة القطاعات الاقتصادية المتضررة، عدا عن ضرورات تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والنفط، والحاجة أيضاً إلى زيادة الدعم المقدم لشبكة الأمان الاجتماعي، إذا ارتفع التضخم أو تأثرت أوضاع العاملين في بعض القطاعات الاقتصادية.
وقال أبو حمور "من المهم أن تراعي موازنة العام المقبل الاستمرار في تنفيذ مشاريع وبرامج رؤية التحديث الاقتصادي، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات، وخاصة تلك التي تعمل على تحسين ظروف معيشة المواطنين، وتقديم الخدمات الملائمة لهم، والاهتمام بتنفيذ مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما لا بد من التفكير بكيفية تعويض ما قد يحصل من تراجع في الإيرادات".
وأشار إلى أنه، في ظل الظروف الحالية، لا بد أن نعيد التذكير بأن الاقتصاد الأردني لديه الكثير من نقاط القوة التي تتيح له التأقلم والتكيف مع مختلف المصاعب والتحديات، والتجارب السابقة أثبتت أن الأردن قادر على التعاطي مع مختلف الظروف الطارئة بكفاءة وفعالية.
وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، ضرورة وضع سيناريوهات عدة متعلقة بالموازنة، والتحوط لأي تطورات قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
وبين أن وضع خطط واستراتيجيات لآليات التعامل مع تطورات الحرب على غزة، يوصل رسالة للمستثمر الأردني والأجنبي والمواطن أيضا، مفادها وجود عقلية اقتصادية أردنية واعية لتداعيات التطورات في المنطقة.
وأشار إلى أن الإيرادات الأردنية ستتأثر بشكل كبير، خصوصا ما يخص الدخل المتأتي من السياحة الذي وصل إلى نحو 5 مليارات دولار العام الماضي، وسيتأثر بشكل كبير بمجريات الإقليم، إضافة إلى حجم الاستثمارات المتدفقة نحو الداخل.
وقال المفوض في مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور نوح الشياب، إن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة يضاف إلى الأزمات التي عاشها الاقتصاد الأردني خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل نسب النمو بسيطة ولا تتجاوز 3 بالمائة، داعيا إلى ضخ السيولة من قبل السياسة المالية في السوق وإقامة مشاريع تنموية تعمل على زيادة الإنتاج وتخفيض البطالة.
وبين أن الحرب الدائرة على قطاع غزة، تستوجب وضع خطط احترازية للاقتصاد الأردني تبدأ بصياغة موارد ونفقات للموازنة المقبلة بصورة تأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية للأوضاع الراهنة في المنطقة، وخاصة الحرب على غزة وطول أمدها.
الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، أكد أن حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال على غزة سيكون لها تداعيات اقتصادية وخيمة على المنطقة، وتحديدا على الاقتصاد الأردني، مطالبا بإعداد موازنة طوارئ يتحوط فيها للتحديات الراهنة والمقبلة كافة، خاصة أن التحديات الاقتصادية ستكون باهظة الثمن على المملكة في حال استمرار حرب غزة.
وشدد على ضرورة تخصيص موارد مالية كافية لاعتبارات عدة، أهمها حجم وطبيعة الأوضاع الراهنة في المنطقة، وقدرة الحكومة على تخصيص الموارد اللازمة، والاعتبارات الاقتصادية والمالية العامة، داعيا إلى تبني مبدأ التحوط من خلال إعادة تقييم شامل لكل بنود الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف النفقات التي ليس لها ضرورة اقتصادية.
وبلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي ما قيمته 44.6 مليار دولار أو ما نسبته 88.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ووصل عجز الموازنة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، إلى حوالي 1.6 مليار دولار.-(بترا- رائف الشياب)

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