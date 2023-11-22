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العدوان على غزة يضعف الرحلات الخارجية

11/22/2023 11:27:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- انعكست الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة على تراجع وتيرة رحلات الأردنيين إلى الخارج لغايات السياحة، بحسب عاملين في القطاع.
وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة "إن الطلب على الرحلات الخارجية خجول جراء الأحداث القائمة من اعتداء على الأراضي الفلسطينة المحتلة وقطاع غزة، إضافة الى عدم وجود إجازات وعطل في المملكة في الوقت الحالي".
وأكد هلسة، أن غياب الموسم السياحي للرحلات الخارجية أضعف مستوى الطلب على السفر لغايات السياحة.
وأضاف "الإقبال على السفر خلال الفترة الحالية ضعيف جدا".
ورجح هلسة أن يكون هنالك طلب على الرحلات الخارجية خلال الفترة المقبلة، التي تتزامن مع دخول الأعياد ورأس السنة.
وقال صاحب مكتب سياحة وسفر عمر عبده "إن الحركة على السياحة الخارجية سيئة جدا".
وأكد عبده أن الجرائم التي تمارسها آلة الحرب الصهيونية على المدنيين الفلسطينيين أثرت على حركة السفر الخارجية، وأصبح المواطن لا يبالي إلا بمشاهدة ما يحدث مع الإخوة الفلسطينيين.
وأشار إلى أنه منذ بداية المجازر في بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والحركة متراجعة على الرحلات الخارجية.
وبين عبده، أن الرحلات الخارجية الموجودة حاليا تقتصر على الطلاب والتجار.
واتفق مدير مكتب سياحة وسفر خالد الأحمد، على أن الحركة على الرحلات الخارجية شبه متوقفة منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الأحمد أن المواطنين باتوا لا يهتمون بتلك الأمور تزامنا مع استمرار الجرائم الإسرائيلية، إضافة الى عدم وجود إجازات أو عطلات في المملكة قد تجعلهم يفكرون في إمضائها خارج المملكة.
وبين أنه خلال الشهرين الماضي والحالي، تم إلغاء الحجوزات كافة على الرحلات الخارجية.
ورجح أنه في حال كانت هنالك إجازات وعطلات خلال الفترات المقبلة، سنشهد إقبالا على الرحلات الخارجية.
وارتفع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنسبة وصلت إلى 12.7 %، ليبلغ 136.5 مليون دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب الأرقام الرسمية.

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