الشرطة العراقي يعلن ضم المدافع يزن العرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- أعلن نادي الشرطة العراقي اليوم، عن ضم مدافع المنتخب الوطني يزن العرب.
وجاء التعاقد مع العرب بعد أن فسخ اللاعب عقده مؤخرا مع نادي سيلانجور الماليزي، بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف مدى الحياة في ماليزيا.
ووصل العرب العراق ظهر اليوم، على أن ينضم لتدريبات الشرطة يوم غد، في ثاني تجربة احترافية للمدافع البالغ من العمر 27 عاما.
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