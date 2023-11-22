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الشرطة العراقي يعلن ضم المدافع يزن العرب

11/22/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- أعلن نادي الشرطة العراقي اليوم، عن ضم مدافع المنتخب الوطني يزن العرب.
وجاء التعاقد مع العرب بعد أن فسخ اللاعب عقده مؤخرا مع نادي سيلانجور الماليزي، بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف مدى الحياة في ماليزيا.
ووصل العرب العراق ظهر اليوم، على أن ينضم لتدريبات الشرطة يوم غد، في ثاني تجربة احترافية للمدافع البالغ من العمر 27 عاما.

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