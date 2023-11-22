الفيصلي ينفي خبر احتجاب لاعبيه ويؤكد استعدادهم لمباراة ناساف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفى النادي الفيصلي أن يكون لاعبو فريق الكرة، احتجبوا عن تدريب اليوم، احتجاجا على تأخر المستحقات المالية، مؤكدا أن النادي منح لاعبيه إجازة اليوم، قبل السفر إلى أوزبكستان يوم غد الخميس، لملاقاة ناساف الأوزبكي يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات دوري أبطال أسيا.
وأكد الفيصلي أن الخبر الذي نشر حول احتجاب اللاعبين عن تمرين اليوم الأربعاء، جاء بشكل اعتيادي وروتيني، ورغبة من النادي في منح لاعبيه استراحة قبل الرحلة الطويلة والشاقة إلى أوزبكستان والتي تبدأ يوم غد من عمان إلى الشارقة ومن ثم إلى طشقند ومن ثم غلى قرشي التي تستضيف المباراة.
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