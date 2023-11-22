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الفيصلي ينفي خبر احتجاب لاعبيه ويؤكد استعدادهم لمباراة ناساف

11/22/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نفى النادي الفيصلي أن يكون لاعبو فريق الكرة، احتجبوا عن تدريب اليوم، احتجاجا على تأخر المستحقات المالية، مؤكدا أن النادي منح لاعبيه إجازة اليوم، قبل السفر إلى أوزبكستان يوم غد الخميس، لملاقاة ناساف الأوزبكي يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات دوري أبطال أسيا.
وأكد الفيصلي أن الخبر الذي نشر حول احتجاب اللاعبين عن تمرين اليوم الأربعاء، جاء بشكل اعتيادي وروتيني، ورغبة من النادي في منح لاعبيه استراحة قبل الرحلة الطويلة والشاقة إلى أوزبكستان والتي تبدأ يوم غد من عمان إلى الشارقة ومن ثم إلى طشقند ومن ثم غلى قرشي التي تستضيف المباراة.

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