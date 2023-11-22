الكشف عن تفاصيل المشادة بين ميسي ورودريغو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت قناة "TyCSports" تفاصيل المشادة التي حصلت بين ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، ورودريغو، نجم البرازيل وريال مدريد خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتعرض منتخب البرازيل بهزيمة تاريخية هي الأولى من نوعها على أرضه ووسط جماهيره في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بعدما خسر أمام الأرجنتين بهدف نظيف سجله نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة الـ63 .
شهدت المباراة العديد من الأحداث المثيرة وكان أبرزها حوار التقطته عدسات القناة الناقلة للمباراة بين ميسي ورودريغو، حيث بدا النجم الأرجنتيني منفعلًا على لاعب ريال مدريد وقام بإمساكه من عنقه ووجه له حديثا وتركه قبل أن يخرج من الملعب.
وكشفت القناة الأرجنتينية تفاصيل ما حدث موضحة أن رودريغو قال لميسي بعد خروج الفريق الأرجنتيني من غرفة تبديل الملابس: "أيها الجبناء".
وبدوره قام ميسي بالتوجه للاعب في الملعب، إذ قال له: "نحن أبطال العالم، لماذا نحن جبناء؟ انتبه إلى ما تقول".
MENAFN22112023000072011014ID1107475080
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.