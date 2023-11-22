الكشف عن تفاصيل المشادة بين ميسي ورودريغو

كشفت قناة "TyCSports" تفاصيل المشادة التي حصلت بين ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، ورودريغو، نجم البرازيل وريال مدريد خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وتعرض منتخب البرازيل بهزيمة تاريخية هي الأولى من نوعها على أرضه ووسط جماهيره في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بعدما خسر أمام الأرجنتين بهدف نظيف سجله نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة الـ63 .



شهدت المباراة العديد من الأحداث المثيرة وكان أبرزها حوار التقطته عدسات القناة الناقلة للمباراة بين ميسي ورودريغو، حيث بدا النجم الأرجنتيني منفعلًا على لاعب ريال مدريد وقام بإمساكه من عنقه ووجه له حديثا وتركه قبل أن يخرج من الملعب.



وكشفت القناة الأرجنتينية تفاصيل ما حدث موضحة أن رودريغو قال لميسي بعد خروج الفريق الأرجنتيني من غرفة تبديل الملابس: "أيها الجبناء".



وبدوره قام ميسي بالتوجه للاعب في الملعب، إذ قال له: "نحن أبطال العالم، لماذا نحن جبناء؟ انتبه إلى ما تقول".