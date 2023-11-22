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انتر ميامي يتراجع ويحذف بيانه حول موسم الرياض

11/22/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد ساعات من اصدار انتر ميامي الاميركي بيانا عبر موقعه الرسمي ينفي خلاله وجود أي اتفاق حول المشاركة في بطولة كأس موسم الرياض اقدم النادي على حذف بيانه .
وكان موسم الرياض أعلن اتفاقه مع النادي الاميركي على مشاركة الفريق في البطولة الودية الثلاثية رفقة الهلال والنصر .

إلا أن النادي الأميركي فاجأ الجميع بإصدار بيان نفى فيه وجود أي اتفاق بشأن خوض البطولة الودية قبل ان يعود ويحذف بيانه الذي نشره على موقعه الرسمي.
واشارت مصادر لموقع كووورة الى مشاركة نادي انتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في هذه البطولة التي من المقرر إقامتها في شهر شباط/فبراير المقبل 2024.

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