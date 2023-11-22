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سواريز : لم اتخيل ان اشارك مجددا مع الاوروغواي

11/22/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اكد الأوروغوياني لويس سواريز انه لم يتخيل ان يكون مجدداً ضمن تشكيلة منتخب بلاده بعد غياب 11 شهرا .


جاءت تصريحاته بعد مشاركته في فوز اوروغواي على بوليفيا بنتيجة 3-0 في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 .

واشار المهاجم المخضرم لمنصة الاتحاد الأوروغوياني :" بالنظر إلى الكيفية التي مرّت بها الأشهر القليلة الماضية منذ نهائيات كأس العالم 2022 لم أتخيل العودة ".
ويدافع سواريس (36 عاماً)، الهداف التاريخي للأوروغواي مع 68 هدفاً، عن ألوان نادي غريميو بورتو أليغري البرتغالي، حيث سجل 14 هدفا في الدوري و26 في مختلف المسابقات.


واضاف "لكن بفضل الاستحقاق والعمل، ومن خلال القيام بالأشياء بشكل جيد مع فريقي (غريميو)، تم استدعائي مجددا من اجل ان أحاول تقديم كل ما بوسعي لهذه المجموعة المذهلة".

وخرجت الأوروغواي من دور المجموعات في مونديال قطر حيث فشل سواريز هز الشباك في ثلاث مباريات، ليغيب مذاك عن صفوفها قبل أن يستدعيه الارجنتيني مارسيلو بييلسا الذي بات يشرف على المنتخب منذ أيار/مايو الماضي .

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