نجم برشلونة السابق يتعرض لعملية احتيال ويعلن إفلاسه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يمر أردا توران، اللاعب السابق في صفوف برشلونة وأتلتيكو مدريد، بواحدة من أكثر اللحظات صعوبة في حياته، بعدما تعرض لعملية احتيال كبيرة في تركيا.
واعتزل الدولي التركي العام الماضي بقميص غلطة سراي، بعدما خاض أكثر من 500 مباراة في الدوري التركي والإسباني، إضافة إلى 100 مباراة دولية بقميص تركيا.
وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية في تقرير نشرته، يوم الأربعاء، أن أردا توران لا يمر بأفضل لحظة في حياته الشخصية والمادية، بعدما تعرض لعملية احتيال من قبل بنك في بلده، ليخسر ما يصل إلى 13 مليون يورو.
وعلق اللاعب في تصريحات متداولة: "لقد تم خداعي، قالوا لي إن من سيستثمر في هذا الصندوق سيحقق أرباحا، لقد قدمت أكثر من 13 مليونا، كل المال الذي كسبته اختفى فجأة".
وأشار التقرير إلى أن أردا توران تم خداعه من قبل مدير بنك سابق.
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