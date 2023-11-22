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نجم برشلونة السابق يتعرض لعملية احتيال ويعلن إفلاسه

11/22/2023 11:26:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يمر أردا توران، اللاعب السابق في صفوف برشلونة وأتلتيكو مدريد، بواحدة من أكثر اللحظات صعوبة في حياته، بعدما تعرض لعملية احتيال كبيرة في تركيا.
واعتزل الدولي التركي العام الماضي بقميص غلطة سراي، بعدما خاض أكثر من 500 مباراة في الدوري التركي والإسباني، إضافة إلى 100 مباراة دولية بقميص تركيا.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية في تقرير نشرته، يوم الأربعاء، أن أردا توران لا يمر بأفضل لحظة في حياته الشخصية والمادية، بعدما تعرض لعملية احتيال من قبل بنك في بلده، ليخسر ما يصل إلى 13 مليون يورو.
وعلق اللاعب في تصريحات متداولة: "لقد تم خداعي، قالوا لي إن من سيستثمر في هذا الصندوق سيحقق أرباحا، لقد قدمت أكثر من 13 مليونا، كل المال الذي كسبته اختفى فجأة".
وأشار التقرير إلى أن أردا توران تم خداعه من قبل مدير بنك سابق.

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