تيباس يستقيل من رئاسة رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقال خافيير تيباس من رئاسة رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء.
أعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، رسمياً اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه.
ويأتي هذا القرار قبل نهاية ولايته الحالية بشهر واحد، وبحسب الصحف الإسبانية فإن تيباس يريد بهذه الخطوة الاستعداد لحملته الانتخابية لخوض غمار الانتخابات القادمة والفوز بولاية رابعة.
وتنطلق الأربعاء المقبل العملية الانتخابية وتستمر لمدة شهر، وسيتم اختيار خمسة أندية عن طريق القرعة لتشكيل مفوضية الانتخابات.
MENAFN22112023000072011014ID1107475076
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.