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تيباس يستقيل من رئاسة رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم

11/22/2023 11:26:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقال خافيير تيباس من رئاسة رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء.
أعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، رسمياً اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه.

ويأتي هذا القرار قبل نهاية ولايته الحالية بشهر واحد، وبحسب الصحف الإسبانية فإن تيباس يريد بهذه الخطوة الاستعداد لحملته الانتخابية لخوض غمار الانتخابات القادمة والفوز بولاية رابعة.

وتنطلق الأربعاء المقبل العملية الانتخابية وتستمر لمدة شهر، وسيتم اختيار خمسة أندية عن طريق القرعة لتشكيل مفوضية الانتخابات.

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