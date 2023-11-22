الحسين إربد يضمن صعوده لدوري المحترفات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- ضمن فريق الحسين إربد صعوده إلى دوري المحترفات الموسم المقبل، بعد أن حصد لقب دوري الدرجة الأولى للسيدات وبفارق 6 نقاط، بفوزه اليوم على الراية 22-0 ضمن الجولة التاسعة من البطولة، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وشهدت منافسات الجولة، تفوق دوقرة على البتراء 6-1، وتغلب شفا بدران على شباب بشرى 4-0، فيما يقام لقاء عجلون والأهلي عند السابعة مساء غد الخميس على الملعب ذاته.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، متقدما عن العروبة 15، يليه الأهلي 13، ثم شفا بدران 12، الراية 10، دوقرة 9، شباب بشرى 7، البتراء 4، وعجلون أخيرا دون نقاط.
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