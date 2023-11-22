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الحسين إربد يضمن صعوده لدوري المحترفات

11/22/2023 11:26:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- ضمن فريق الحسين إربد صعوده إلى دوري المحترفات الموسم المقبل، بعد أن حصد لقب دوري الدرجة الأولى للسيدات وبفارق 6 نقاط، بفوزه اليوم على الراية 22-0 ضمن الجولة التاسعة من البطولة، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وشهدت منافسات الجولة، تفوق دوقرة على البتراء 6-1، وتغلب شفا بدران على شباب بشرى 4-0، فيما يقام لقاء عجلون والأهلي عند السابعة مساء غد الخميس على الملعب ذاته.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، متقدما عن العروبة 15، يليه الأهلي 13، ثم شفا بدران 12، الراية 10، دوقرة 9، شباب بشرى 7، البتراء 4، وعجلون أخيرا دون نقاط.

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