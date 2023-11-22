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ستيوارت يقود مانشستر يونايتد مؤقتا في مرحلة حساسة

11/22/2023 11:26:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - ظل باتريك ستيوارت في مانشستر يونايتد لفترة كافية ليشهد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وإدراج النادي في بورصة نيويورك، واعتزال السير أليكس فيرجسون، قبل عقد من العيش في ظل الأندية الأخرى.
انضم ستيوارت إلى يونايتد في العام 2006، ليستلم منصب كبير المسؤولين القانونيين والمستشار العام، وبات مسؤولاً عن الإشراف على الشؤون القانونية والتنظيمية للنادي، وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل الدوري الإنجليزي الممتاز.
والآن وبعد سنوات من العمل بصمت، سيصبح الرئيس التنفيذي المؤقت ليونايتد بعد رحيل ريتشارد أرنولد.
ولكن إلى متى سيبقى ستيوارت في هذا الدور الجديد؟ ما تزال حالة عدم اليقين تلوح في الأفق، مع عدم التأكد مما سيعنيه استثمار السير جيم راتكليف في مانشستر يونايتد.
من المرجح أن يرغب راتكليف، الملياردير البريطاني الذي يقف وراء شركة البتروكيماويات INEOS، في تعيين أشخاص يعرفهم في أدوار رئيسية، ولكن حتى يتم توفير المزيد من الوضوح، سيكون ستيوارت مسؤولاً عن إدارة النادي وسيلعب دورًا رئيسيًا في المرحلة الانتقالية إذا تم التصديق على صفقة INEOS.
ومن المتوقع أن يخلف جان كلود بلان، الرئيس التنفيذي السابق ليوفنتوس والذي ترك دوراً بارزاً في باريس سان جيرمان في كانون الأول (ديسمبر) للإشراف على الاستثمارات الرياضية INEOS، أرنولد كرئيس تنفيذي دائم ليونايتد. ولكن من هو الرجل الذي سيقود السفينة في هذه الأثناء؟.
عندما انضم إلى يونايتد من فريق التسويق في العام 2006، أصبح ستيوارت واحدًا من أوائل المحامين الداخليين في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وتم تكليفه بإنشاء قسم قانوني.
ونظرًا لأهميته خلف الكواليس، يوقع ستيوارت تقريبًا على كل شيء مرتبط بالنادي، سواء كان ذلك صفقة تجارية تحطم الأرقام القياسية أو تمديد عقد لاعب الفريق الأول. ويصف أولئك الذين يعملون خلف الكواليس في أولد ترافورد الرئيس التنفيذي المؤقت، بأنه ذو تأثير متزن، ويمارس أعماله بهدوء وحياد. ويسافر ستيوارت لحضور معظم مباريات يونايتد ذهابًا وإيابًا.
يمتد تأثير ستيوارت في يونايتد إلى ما هو أبعد من مجلس الإدارة، حيث يظهر ستيوارت في اجتماعات المساهمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي اللقاءات المنتظمة التي يحضرها ممثلو الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن ستيوارت عضو في العديد من لجان الدوري الإنجليزي الممتاز واتحاد كرة القدم الإنجليزي.
ومن بين تلك المجموعات، مجموعة العمل التابعة للاتحاد الإنجليزي، والتي تم إنشاؤها في شباط (فبراير) الماضي، والتي أطلق عليها اسم "NewCo"، لتحديد الشكل الذي يجب أن تبدو عليه كرة القدم الاحترافية للسيدات في إنجلترا مستقبلا.
وتشمل مسؤوليات ستيورات الأخرى، الانضمام إلى المجموعة الاستشارية القانونية للدوري الإنجليزي الممتاز وفريق العمل الطبي التابع له. وهو أيضًا عضو في مجموعة العمل القانونية لاتحاد الأندية الأوروبية (ECA)، وهي الهيئة التي تمثل الفرق المحترفة داخل اتحاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما أنه عضو محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بعد ترشيحه لهذا الدور، من قبل جمعية الأندية الأوروبية في العام 2018.
زودته السنوات الـ17 التي قضاها في مانشستر يونايتد، بالخبرة والذكاء لجعل تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت أمرًا منطقيًا. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يشعر بالراحة في الكرسي، مع اقتراب استثمار راتكليف الوشيك من أن يصبح الرئيس التنفيذي رسميا. -(وكالات)

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