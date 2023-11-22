-->

Thursday, 23 November 2023 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 لاعبين يفكر آرسنال في ضمهم خلال الفترة الشتوية

11/22/2023 11:26:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أظهر أرسنال الموسم الماضي أن بإمكانه الاستفادة من الصفقات الشتوية، لكنهم سيرغب هذ الموسم في تحقيق نتيجة أفضل من حصولهم على المركز الثاني في الموسم الماضي.
قام آرسنال بإحضار لياندرو تروسارد وجاكوب كيويور وجورجينيو في كانون الثاني (يناير) الماضي، وأحدث الثلاثة درجات متفاوتة من التأثير، لكن لم يكن ذلك كافيًا لتحقيق أول لقب للدوري الإنجليزي الممتاز منذ ما يقرب من 20 عامًا.
والتقرير التالي يتناول لائحة أعدتها صحيفة "ميرور"، بشأن اللاعبين الذين يمكنه ضمهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
إيفان توني
هناك اسم واحد واضح في أعلى القائمة، حيث سينتهي إيقاف توني في النصف الثاني من الموسم، لكن هناك العديد من الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات هداف برينتفورد الموسم الماضي.
وسجل الدولي الإنجليزي 20 هدفًا في البريميرليج الموسم الماضي، واللاعب نفسه يبدو حريصًا على الرحيل، حيث تحدث عن رغبته في اللعب على مع فريق من الأندية الكبيرة في الملاعب الإنجليزية، الأمر الذي ربطه بالانتقال إلى آرسنال الذي بدوره، ما يزال يعاني مركز المهاجم الصريح، مع تواصل إصابات جابرييل جيسوس وعدم انتظام مستوى إيدي نكيتياه.
دوجلاس لويز
لاعب خط وسط أستون فيلا دوجلاس لويز هو لاعب آخر ارتبط منذ فترة طويلة بالانتقال إلى آرسنال، حيث رفض ناديه عرضين من الجانرز العام الماضي.
مما لا شك فيه أن آرسنال حريص على التعاقد مع اللاعب البرازيلي الدولي، الذي لعب بشكل أكبر تحت قيادة أوناي إيمري، وتم اختياره كأفضل لاعب في فيلا لشهر أكتوبر، لكن التحدي الأكبر الذي يواجه النادي للندني هو إقناع لويز بمغادرة ناديه، لأن فيلا غير مستعد للبيع حاليا، حيث يسعى لضمان تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
مارتن زوبيميندي
نجم ريال سوسييداد زوبيميندي هو رجل آخر ظهر اسمه بانتظام في لائحة آرسنال الشرائية، ولدى اللاعب الإسباني الدولي شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني).
وأثار اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الإعجاب كلاعب خط وسط محوري، حيث ساعد سوسييداد على التأهل لدوري أبطال أوروبا بحصوله على المركز الرابع في الليجا الموسم الماضي، وحجز الفريق منذ الآن مكانه في دور الـ16، ما قد يجعل انتقاله إلى آرسنال صعبا في الشتاء.
لكن مع وجود أسئلة حول مستقبل جورجينيو على المدى الطويل، فإن إضافة لاعب مثل زوبيميندي، هو أمر لا يمكن استبعاده.
سانتياجو خيمينيز
وبالعودة إلى سوق المهاجمين، فإن اسم خيمينيز يظهر بانتظام، حيث ساعد اللاعب المكسيكي الدولي فريق فينورد على الفوز بلقب الدوري الهولندي الموسم الماضي.
تسجيل 13 هدفًا في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم أمر مخيف بالفعل، في حين أن ثنائيته ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا تترك لفريق المدرب آرني سلوت فرصة قوية للوصول إلى الأدوار الإقصائية.
أرسنال ليس الوحيد المهتم باللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، حيث أعرب وست هام وتوتنهام عن اهتمامهما أيضا، لكن موقف فينورد يجعل الأمور أقل سهولة، خصوصا إذا نجح الفريق الهولندي في بلوغ ثمن نهائي "الأبطال".
دوسان فلاهوفيتش
أصبح آرسنال الآن فريقًا في دوري أبطال أوروبا ويقاتل من أجل اللقب المحلي، في وقت لا يخوض فيه يوفنتوس المنافسات القارية، الأمر الذي قد يشجع الصربي فلاهوفيتش على الانضمام إلى الجانرز.
هناك حديث متزايد عن إمكانية رحيل فلاهوفيتش، مع عدم تمكنه من ترك التأثير المطلوب منذ انتقاله إلى الفريق قادما من فيورنتينا، لكن سؤال السعر ما يزال قائما، وقد يقرر آرسنال أن الأموال التي يريدها يوفنتوس من الأفضل إنفاقها على مهاجم يتمتع بخبرة أكبر في البريميرليج. -(وكالات)

MENAFN22112023000072011014ID1107475073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث